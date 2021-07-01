Что делать (и чего не делать), если мужчина стал холоден и отстранился

Ещё вчера ваш любимый всё своё свободное время проводил вместе с вами, звонил по поводу и без него, а сегодня у него вдруг появились срочные дела. Когда мужчина стал холоден и отстранился, многие женщины начинают паниковать и накручивать себя, ища выход из данной ситуации. Но обычно желание всё исправить, напротив, усугубляет данную проблему, партнёр ещё больше дистанцируется. И всё потому, что прекрасный пол просто не умеет правильно вести разговор.

Мужчина стал холоден и отстранился: 4 верных шага, чтобы его удержать

Решить проблему. Делать вид, что всё в порядке, глупо, потому что такое поведение только усугубит и без того сложную ситуацию. Нужно создать непринуждённую обстановку и вывести своего партнёра на откровенный разговор, дав ему понять, что вы готовы к критике в свой адрес. Но обычно женщины плохо слушают, поэтому так важно выдержать паузу, даже если очень хочется высказаться, и дать мужчине выговориться. Не винить его. Не вините любимого в происходящем, это не поможет исправить ситуацию. Большинство девушек активно цепляются к словам, а ведь всем известно, что малюсенький снежок в горах может спровоцировать сход лавины обвинений, который завалит обоих. Разговаривать с мужчиной на повышенных тонах, крича, что ему наплевать на вашу любовь, глупо. Ведь если так и есть, то уже изменить ничего не получится, а если же это неправда, то зачем разводить весь этот сыр-бор. Лучше самой рассказать о своих чувствах из-за переживаемого кризиса в отношениях и причинах, почему вы хотите с ним справиться. Объясните ему, что вы сейчас в нём нуждаетесь даже больше, чем обычно, так как растеряны. Попытаться понять причины. Очень важно выяснить, почему партнёр отстраняется. Часто кризиса в отношениях нет, у мужчины просто плохое настроение из-за, например, проблем на работе, с деньгами или друзьями. Это прекрасный пол может поплакать, парни же держат всё в себе. Изучите причины и проявите готовность понять и помочь. Достижение компромисса. При возникновении проблемы нужно рассматривать потребности обоих партнёров. Ведь став парой, мы должны понимать, что теперь есть не только «Я», но и «Мы». А значит, важно научиться чувствовать свою вторую половинку и искать компромиссы в решении проблем. Например, в данный момент ваш мужчина нуждается в одиночестве, чтобы поразмышлять. Не мешайте ему. Примите его желание как данность и, как вариант, вечером устройте с подругами посиделки в кафе, не названивая ему и не беспокоя, а может быть, и вовсе заночуйте у своих родителей. Иногда требуется совсем немного, чтобы вернуть прежние тёплые отношения.

Если мужчина стал холоден и отстранился, не нужно придумывать себе несуществующих любовниц, желание его расстаться и т.п. Просто попытайтесь войти в его положение, чтобы понять своего любимого и найти компромисс, который и приведёт к решению данной проблемы.