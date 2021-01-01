Не медли! Что делать и что не делать, когда мужчина уходит от тебя

Растерянность – нормальная реакция, когда привычный мир рушится. Ещё вчера всё было вроде как хорошо, а сегодня любимый вдруг пакует вещи. Душу раздирает буря эмоций: вина, непонимание, обида, гнев. Сердце кричит: «Действуй»! Но как? Что делать, когда мужчина уходит? Не спешите закатывать истерику или вымаливать прощение – это унизительно. Соберитесь. Дальнейшие отношения зависят от причин ухода и особенностей вашей пары. А наши советы помогут определить стратегию и тактику поведения.

Что делать, когда мужчина уходит внезапно?

Важно сгоряча не натворить такого, о чём после будете жалеть. Изо всех сил старайтесь сохранять спокойствие или хотя бы прилюдно делайте вид, что всё относительно «Окей». Застраховаться от его ухода невозможно, поэтому факт нужно принять и научиться с ним жить.

Если спустя время грустные мысли о бывшем бойфренде не отпускают, мысленно ответьте на вопросы:

Что пошло не так?

В чём ваша вина?

Любите ли вы этого человека?

Стоит ли вообще его возвращать?

Когда разберётесь, возможно, посмотрите на ситуацию по-другому.

Крайне полезно не впадать в депрессию, а настроиться на позитив. Как сложатся дальнейшие отношения, время покажет. Но расставание – отличный повод привести в порядок тело и мысли, а заодно прогенералить в доме.

Что делать, если мужчина отдаляется?

Банальная, но стопроцентно работающая женская уловка – возродить пламя страсти в постели. В таком случае пригодятся и интим-игрушки, и красивое бельё, и иллюстрации Камасутры. Если параллельно решили подключить психологические методы, воспользуйтесь четырьмя советами:

Сбалансируйте сердце и разум. Действуйте без спешки, спокойно и обдуманно. Не ждите его инициативы, аккуратно навязывайте свои правила игры. Дозируйте общение и не будьте навязчивы. Используйте весь арсенал женского очарования.

Яркий интим в сочетании с корректными психологическими практиками не оставляют ему шансов вас бросить.

Почему мужчины уходят?

Если подробно разбираться, получится многотомный психологический трактат. Мы не будем этого делать, но перечислим основные причины. Это:

разочарование в отношениях;

конфликт;

несоответствие ожиданий и реальности;

смена приоритетов;

страх обязательств.

Каждый пункт расшифровывают в связке с конкретными людьми и ситуацией. Если не получается понять, не придумывайте лишнего. Просто спросите, что происходит.

Нередко бывает, что тот, кого вы считаете второй половинкой, появляется на время, а потом исчезает. В таких ситуациях всё просто: вас используют, чтобы выпустить пар (слить эмоциональную грязь или снять интимное напряжение). Обидно, конечно, но не смертельно. Просто решите, как долго готовы исполнять роль «помойки».

Чего не следует делать, когда мужчина уходит?

Как бы ни сложилось в итоге, расставание – не конец жизни. И если не всегда понятно, чем любимого удержать, то наверняка известно, каких слабостей допустить нельзя:

Сидеть дома, «жевать» воспоминания, ждать звонка. Убеждать себя в потере любви всей жизни. Отслеживать его активность в социальных сетях. Лелеять мысли, что вы останетесь друзьями. Впасть в депрессию, игнорировать шопинг, маникюр и визит к парикмахеру. Составлять планы жестокой мести.

Не зацикливайтесь на прошлом. Не терзайтесь вопросом, что делать, если мужчина уходит. Так вы подсознательно отказываетесь от нового, хорошего и интересного. Живите дальше, наслаждаясь свободой. А когда станет одиноко, напишите историю следующей красивой любви и начинайте её воплощать.