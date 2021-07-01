6 сверхсекретных лайфхаков: как мужчина выбирает свою женщину

Почему она, а не я? У меня же и ноги длиннее, и диплом значительнее, и работа лучше. Как мужчина выбирает «свою» женщину? Всё ещё задаёшься этими вопросами? На них есть ответы, и мы готовы их подробно разжевать. Отложи дела в сторону, прокачай свой скилл на ярмарке невест. А когда всё получится и счастливое событие случится, вместе с букетом невесты кинь ссылку на эту инструкцию менее успешным подружкам. Пусть им тоже повезёт.

Как мужчина выбирает свою женщину?

1. Внешность имеет значение.

А ты не знала? Сильный пол, в первую очередь, любит глазами. Если рядом стоят унылая пышка-мышка и роковая красотка, кому достанется больше внимания? Даже когда вы уже в отношениях, не расслабляйся. Заботься о коже, держи в тонусе фигуру и лицо, регулярно обновляй гардероб. Кстати, психологи объясняют мужскую предрасположенность к девичьей привлекательности и ухоженности не кобелированием, а инстинктом сохранения вида и подсознательным стремлением обзавестись красивым потомством.

2. Непредсказуемость – важная женская фишка.

Он знает все твои трещинки? Физическая близость перестала быть вкусной? Обычное дело в паре, которая вместе несколько месяцев. В такие моменты у него возникает мысль, а не попробовать ли с другой, вдруг будет интереснее? Чтобы подобного не случилось, нужно переходить на более глубокий уровень: эмоциональный. Одновременно включай «женщину-загадку», покупай свежее бельишко и осваивай новые приёмчики из Камасутры.

3. Совместимость. Без неё союз быстро распадётся.

Даже если ты не мисс-вселенная, у тебя миллион шансов удачно выйти замуж за успешного человека. Учись чувствовать партнёра и подстраиваться под его текущее настроение. Мужчина выберет ту, которая подсознательно понимает, что именно ему нужно: порция нежности или несколько дней покоя, а может, ласковый пинок в пресловутую пятую точку, мотивирующий на великие дела. Умение правильно чувствовать и действовать, надавливая на нужную точку, – это победа, потенциальный муж твой навсегда.

4. Общие ценности.

Он обожает футбол, а ты увлечена вязанием, тогда как ты собираешься проводить время с ним? Да, мы утрируем, но так понятнее. Отложи подальше нитки-спицы и шуруй с любимым на матч. Если мужчина привык к активной общественной жизни, он быстро потеряет интерес к партнёрше-тихоне. Домашний ленивец не удержится рядом с деятельной деловой леди. Не интимом единым живёт пара, общий бизнес, интересы, увлечения укрепляют отношения, делают тебя его женщиной.

5. Восхищение – фундаментальный лайфхак.

Ждёшь от любимого комплиментов? Получай и радуйся. Только не забывай говорить их сама. Научись находить в партнёре хорошие качества и красиво их превозносить. Регулярно. Искренне. С восхищением. Не нудеть. Не критиковать. Не жаловаться. Только хвалить. Даже самые умные и опытные мужи подсаживаются на эту бесхитростную женскую манипуляцию. Делай так и твои шансы стать его женой вырастут минимум на 20%.

6. Забота о нём.

Да, ты не мама, а он не маленький мальчик. Только нежные души сильной половинки человечества требуют постоянного внимания. Они хотят вкусных борщей и свежих салатиков, глаженых рубашек, ласковых слов, чистоты в доме. Всего того, что превращает просто красивую куклу в по-настоящему любящую женщину. И, поверь, он будет отвечать тем же, только по-своему – по-мужски.

А теперь скажи, что из вышеперечисленного для тебя стало открытием? Химия в паре важна на первых этапах отношений. Проходит время, и она слабеет. Чувства либо крепнут, либо гаснут. Мужчина выбирает своей ту женщину, которая делает его жизнь лучше, комфортнее, ярче.