Мужчина не хочет жениться? Практическое руководство по психологии мужчин

Выйти замуж – не маниакальная идея, а миссия, с рождения заложенная в женское подсознание. Другой вопрос, какие разные вкладывают в неё смыслы. Одним барышням достаточно штампа в паспорте, другие требуют ещё и любви, доверия, взаимопонимания. Сильный пол запрограммирован иначе. И когда конфетно-букетный период парой успешно пройден, возникает проблема: мужчина не хочет жениться. Он игнорирует намёки, отшучивается от конкретных предложений и просто живёт дальше. Что делать? Не паникуйте! Изучите подсказки, как подтолкнуть партнёра к свадьбе. Только прежде чем предпринимать меры, которые заставят его передумать, разберитесь в причинах отказа.

Особенности мужской психологии

Мы не случайно начали материал с упоминания о миссии. Мужчины рождаются, чтобы стать героями (неважно в какой сфере). Поэтому инь и янь рассуждают и живут по-разному.

Чтобы пара гармонично существовала вместе, должны быть не отдельные точки, а плоскости комфортного соприкосновения.

Ещё один факт, который нужно принять и разумно использовать: размер области мужского мозга, отвечающей за беспокойство, в 4 раза меньше, в сравнении с женским аналогом. А значит, второй половинке попросту непонятны мелкие тревоги, по барабану общественные каноны. Принцип жизни: зачем менять и усложнять что-либо, если всё хорошо так, как есть.

Ломать психологию – себе дороже, но и бездействием ничего не добиться. К счастью, существуют проверенные рычаги, помогающие получить нужный результат. Запоминайте!

Что делать, если твой мужчина совсем не хочет жениться?

Шаг 1. Чётко озвучьте свои желания и намерения

А избранник вообще в курсе, что вы созрели до узаконивания отношений? Возможно, нужно просто сообщить ему об этом?! Ведь не факт, что он сам сделает предложение.

Не вздыхайте, просматривая свадебные каталоги, не задерживайтесь в ювелирном магазине у прилавка с обручальными кольцами, а конкретно озвучьте желание.

Аргументированно объясните, зачем вам штамп в паспорте. Шаг серьёзный, но после него легче жить.

Реакцию мужчины на сильное откровение предсказать невозможно. Если сразу не сбежит, отлично.

Шаг 2. Выясните, почему конкретно ваш мужчина не хочет жениться

Если после откровенного разговора с его стороны полный отказ, тому должны быть причины. Разберитесь в них.

В чём проблема: неготовность или существуют другие веские доводы?

Брак – это не просто штамп, а ритуал посвящения во взрослую жизнь. Семья подразумевает ответственность обоих партнёров. Вы сами готовы к этому?

Шаг 3. Заставьте его передумать

Незапланированная беременность и шантаж – заведомо провальные способы решения вопроса. В краткосрочной перспективе они работают, но у семьи, построенной на таком фундаменте, нет будущего.

Используйте убеждение.

Жмите на те самые плоскости комфорта. Мужчина должен понять, что после женитьбы жизнь измениться к лучшему. В процессе осознания бедняжке придётся побороть страхи и неуверенность. Он, конечно же, не признается в слабости, но психологическая поддержка не помешает, а ускорит свадьбу.

Худший вариант развития событий – тянучка. Это когда партнёр всячески подчёркивает желание отвести вас к алтарю, но находит тысячи отговорок от решительных действий. Хитрец не хочет жениться осознанно, и «добром» его заставить не получится. Решайте, что лучше для вас: оставить всё, как есть, или освободить сердце для новых перспектив?!