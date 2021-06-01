Как заставить парня жениться за 5 шагов, если у него аллергия на брак

Признайтесь, как бы сильно ваш парень не был влюблён в вас, вы ни разу не слышали о его желании поскорее создать семью. Это наводит на мысль, что у него аллергия на брак. Не паникуйте! Дело не в том, что он не хочет жениться именно на вас, скорее всего, он вовсе не думает о женитьбе. Существует несколько шагов, как заставить парня жениться на себе, проверенных не одной девушкой, ныне счастливой в браке.

5 шагов, как заставить парня жениться

1. Не давите на него, иначе он сбежит. Это самое главное правило. Когда женщины что-то очень хотят, они не отступят от своей цели, особенно когда вопрос касается свадьбы. Притом исполниться желаемое должно в кратчайший срок. Но в данном случае спешка и давление только навредят. Вы словно клещи будете всё плотнее и плотнее сжимать своего мужчину. В итоге он решит как можно скорее освободиться от вас. Если вы не желаете такого результата, то контролируйте себя. Сделайте вид, что забыли о браке, прикусите язык при виде шикарного свадебного платья. Живите так, как будто идея создать семью никогда не приходила в голову. Поверьте, это намного быстрее сработает. Мужчина сам поднимет эту тему.



2. Друзья необходимы… но правильные! Выбирайте в качестве друзей только счастливые семейные пары. Организуйте ужин, попросив гостей принести свои свадебные альбомы или видео (не переборщите, что-то одно, иначе парень догадается, что это неспроста). Заведите разговор с ними о том, как здорово быть семьёй, ведь их любовь после печати в паспорте стала ещё сильнее и крепче. Будьте уверены, они обязательно расскажут об этом. Именно в этот момент ваш мужчина, как и любой другой представитель сильного пола, склонный к соперничеству, тоже захочет стать таким же счастливчиком. С другой стороны, избегайте друзей, которые недавно расстались со своими вторыми половинками, закоренелых одиночек и тех, кто не верит в любовь.



3. Будьте подальше от родителей. Нередко мужчины не решаются сделать предложение, так как боятся, что счастливому браку могут помешать родители, ваши или его. Частое присутствие в вашей жизни вашего отца или его матери (именно они обычно негативно сказываются на любовных отношениях) могут стать причиной нежелания жениться. Ведь кому приятно, когда его девушка с тревогой, недовольством или опаской идёт к любимой матери? Так же, со страхом, он воспринимает и отца своей любимой, даже если вроде бы он на первый взгляд не несёт никакой опасности. Поэтому проводите больше времени вдвоём, а если решите жить вместе, то подальше от родителей.



4. Хорошая хозяйка и лучшая любовница. Ваш мужчина - большой ребёнок, привыкший, что за ним бегает мамочка. Она стирает, гладит, убирает, готовит и даже собирает по комнате грязные носки, чтобы после их постирать. Рядом с ней он чувствует себя принцем, за которым ухаживает прислуга. Поэтому, если вы ему в лоб скажете, что не собираетесь ею быть, то, поверьте, разрыва не избежать. А значит нужно действовать аккуратно - постепенно отучать его от мамочкиной заботы, но и полностью перекладывать на вторую половинку домашние хлопоты тоже не стоит. Если мужчина будет уверен, что его женщина - прекрасная хозяйка, то он с большей готовностью захочет создать своё уютное семейное гнёздышко. Тем более бонусом выступит и интимная сторона. В постели вы тоже должны быть богиней. Станьте для него гейшей, понимающей, любящей и исполнительной, но при этом хитрой, чтобы в нужный момент сделать всё по-своему.



5. Создайте условия для судьбоносного вопроса. Вы чувствуете, что предложение руки и сердца прямо витает в воздухе, но так и не произносится. Значит, создайте нужную обстановку для этого - романтический ужин или же горячая ночь, встреча на вашем месте (наверняка у каждой влюблённой парочки оно есть). Как показывает практика, обычно желание жениться краткосрочно. Может быстро перегореть, поэтому нужно ловить его на горячем.

Возможно, вы знаете и другие способы, как заставить парня жениться на себе, но эти однозначно работают. Только нужно действовать хитро, умно, рассчитывая каждый свой шаг. Удачи!