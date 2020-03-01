Из мелочей складывается вся наша жизнь, поэтому именно они могут сделать её приятнее и счастливее или же, напротив, испортить так, что свет не мил. Однако есть такие мелочи, которые очень раздражают, но ради любви их можно вытерпеть. Так многие мужчины стойко переносят некоторые женские привычки, которые их сильно выводят из себя, так как им просто непонятны. Вот 15 вещей, которые раздражают мужчин в женщинах.

Что раздражает мужчин в женщинах?

Вечные опоздания. Пара планирует пойти в кино. На вопрос мужчины, готова ли его спутница, он получает положительный ответ, после которого ждёт её ещё, как минимум, полчаса. Такое женское поведение его не просто раздражает, оно его бесит. Поэтому во избежание конфликтов прекрасному полу всё-таки нужно научиться правильно распределять своё время. Стыдно за свою спутницу. Мужчины испытывают большой стыд, когда девушка заставляет продавщицу перетаскать ей в примерочную чуть ли не весь представленный в магазине ассортимент, а после уходит, так ничего и не купив. Хождение вокруг да около. Часто женщины, вместо того, чтобы сказать напрямую, что хотят или думают, начинают разговор издалека. Мужчины же не могут уловить суть, так как по своей натуре практичны и предпочитают чётко изъясняться, поэтому их так и выводит из себя игра «угадай-ка», когда они должны додуматься до всего сами. Разговоры во время футбола. Каждому из нас нужно время для уединения. Таковым для мужчин является просмотр футбольной игры, когда они ничего не видят и не слышат, поэтому и не стоит им задавать важные вопросы. Даже если они и ответят утвердительно, то не факт, что в этот момент они что-то осознают, так как полностью сосредоточены на игре. Уборка в туалете. Это одно из немногих мест, где мужчина может побыть сам на сам, играя в телефон, читая журналы или же интересную книгу. В туалете могут лежать целые сборники произведений любимого автора, подписка журналов, брошюр, уборка которых может сильно вывести мужчину из себя. Поэтому лучше их не трогать, ведь не всем повезло быть счастливым обладателем гаража, где можно уединиться и устроить клуб по интересам. Генеральная уборка в выходной день. Мужчины ненавидят, когда в единственный день отдыха – воскресенье, их вторые половинки начинают драить квартиру. И, даже если женщина и говорит, что ей не нужна помощь, но каждый парень знает, что это не так, ведь игнорирование уборки чревато потом большими проблемами, если не сказать скандалом. Ссора из-за неотвеченного звонка. Мужчин очень сильно раздражает, когда его вторая половинка ему постоянно названивает, контролируя каждый его шаг, поэтому в какой-то момент он просто перестаёт отвечать на её звонки. И после этого разгорается вселенский скандал, что он не любит, не ценит и не заботится о своей ненаглядной так, как она о нём… То есть получается замкнутый круг – бесит, что названивает, бесит, что скандалит. Визит тёщи в воскресенье. В идеальный выходной мужчины никак не вписывается приход в гости любимой мамы жены или же поход к ней, поэтому его так и раздражает, когда всё идёт не по плану, не по его плану. Наблюдение за его деятельностью в Интернете. Возможно, он ничего не делает предосудительного, сидя за компьютером или что-то увлечённо разглядывая в экране телефона, но ему так не нравится, когда вторая половинка вдруг подходит сзади и начинает заглядывать, чем он так занят, что он готов от злости на стену лезть. Критика в адрес другой женщины. Любая девушка всегда найдёт недостатки у другой девушки, о которых просто обязана сообщить своему благоверному. Но его это так бесит, ведь со стороны любимой критиковать подругу за несовершенное тело, ум, образование и другое совсем незрело. Не лучше ли посмотреть на себя? Ревность. Это самая большая проблема в паре, ведь ревнивая женщина должна всё знать о своём любимом, не давая ему прохода. Получается, что она ему не доверяет, из-за чего мужчина даже начнёт бояться рассказывать что-либо, чтобы не быть осуждённым. Это так утомляет и безумно раздражает. Разговор сразу на несколько тем. Женщины могут переключаться с одной темы на другую, не теряя нить разговора. Мужской мозг устроен по-другому: он должен обрабатывать информацию, получая её одну за другой. Поэтому, если девушка хочет, чтобы её вторая половинка помогла решить какую-то проблему, ни в коем случае нельзя менять тему, пока мужчина полностью её не переработал, иначе потом он не сможет вспомнить ничего из сказанного его любимой. Всеобщая сентиментальность. Мужчины привыкли быть сильными, поэтому им неприятно, когда женщина впадает в истерику, вместо того, чтобы предпринимать какие-либо действия для решения проблемы. Да, сильному полу приятно утешать свою любимую, но не ту, которая ревёт с утра до вечера. Находиться на одной волне. Конечно, это прекрасно, когда партнёры понимают друг друга с полуслова, но обычно у мужчин и женщин кардинально разные точки зрения на одну и ту же тему, поэтому сильный пол так раздражает, когда женщина обижается на то, что он поступил не так, как она хотела. Мужчины считают, что для этого нужно говорить, а не думать. Вечные обиды. Сильному полу тяжело понять, на что обиделась его любимая женщина, поэтому её молчание или же надутые вдруг губки он воспринимает как раздражающий фактор, а не знак, что нужно что-то делать для налаживания мира в паре.

Не зря же говорят, что мужчины и женщины - с разных планет, поэтому первых и раздражает, когда прекрасные инопланетянки ведут себя так, что хочется их посадить в космический корабль и отправить на их планету, чтобы они не портили нервы ни себе, ни сильному полу. Но любовь творит чудеса, именно она и помогает мужчинам терпеть и сдерживать свои эмоции!