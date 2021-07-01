Они не спят по ночам! Эти 6 знаков Зодиака всегда ложатся спать поздно

Есть знаки Зодиака, которые ночью вместо того, чтобы спать, смотрят в потолок, раздумывая о своей жизни, или же работают, так как именно в ночное время в них зашкаливает работоспособность. Кто же они, эти ночные мыслители и трудяги?

Вот они зодиакальные «совы»! 6 знаков зодиака, которые любят поздно ложиться спать

Близнецы. Это один из самых бессонных знаков Зодиака, вечно грезящий по ночам о будущем. Именно в тёмное время суток у Близнецов появляются шикарные идеи, как заработать больше денег, как продвинуться по служебной лестнице и сделать свой бизнес более прибыльным. Но не только работа не даёт уснуть представителям этого созвездия, но и развлечения с друзьями в ночных клубах, дискотеках или разговоры по душам на кухне у приятеля. Только перед тем, как потусить ночью, Близнецам нужно хорошо выспаться, иначе из балагура и весельчака он превратится в недовольного ворчуна. Стрелец. Он ненавидит скуку и старается по максимуму оптимизировать своё время, поэтому даже ночью трудится над проектами, выполняя свои рабочие обязательства. Сон для этого знака не имеет большого значения, так как ему всегда есть что исследовать в жизни. Тем более именно в тёмное время суток Стрельцы настолько энергичны, что могут сделать в разы больше, чем днём. А вот к утру энергичный потенциал подходит к нулю, поэтому представители этого созвездия и стараются выбирать себе работу, чтобы можно было днём поспать, а вечером поработать. Рыбы. Тёмное время суток этот знак проводит в размышлениях и медитациях. Часто подводит итоги дня, планирует дела на следующий день, которые, кстати, обычно не выполняет, потому что днём работоспособность у Рыб падает настолько, что им лень даже шевелиться. Зато ближе к вечеру они снова в строю. Пытаются навёрстывать упущенное за день. Кроме того, среди Рыб – множество творческих личностей, которые погружаются в ночное вдохновение, посвящая себя живописи или письму. Их шедевры рождаются именно ночью. Лев. Создаётся впечатление, что представители этого созвездия вовсе не спят, потому что они постоянно на связи. На самом деле, доля правды в этом есть, Львам нужно очень мало времени для сна, они очень быстро восстанавливают свои силы. Ночь – их любимое время суток, когда они могут планировать, разрабатывать стратегии в достижении поставленных целей, думать о будущем, а также веселиться. Родившиеся под покровительством этого царственного созвездия — любители потусить, да так, чтобы потом об этом много и долго говорили. Овен. Представители этого созвездия настолько беспокойные по своей природе люди, что ночью не могут уснуть, потому что боятся пропустить важное и выпасть из гонки, тем самым потеряв заработанный статус. К тому же, у них настолько много энергии, что в течение дня у них не получается её всю израсходовать, поэтому они и не могут уснуть. Конечно, они могут себя заставить лечь пораньше, предварительно расслабившись в ванне или послушав классическую музыку, но перед сном всё-таки возьмутся за чтение книги или просмотр сериала. В итоге всё равно заснут за полночь. Рак. Этому знаку не даёт уснуть их совесть. Ночью Раки начинают думать, не причинили ли они боль своим поведением или словом, а также правильно ли отреагировали на рассказы, например, сослуживцев, возможно, они ждали другой реакции. Их захватывают страдания и муки совести, что чревато кошмарными снами. Спасти Рака от ночных мытарств может только лишь удобная кровать, тёплое удобное одеяло и расслабляющие ритуалы перед сном – свечи, ванна, приятная телу пижама. Лишь соблюдя все эти пункты, Рак сможет расслабиться и уснуть со спокойной душой, чтобы увидеть добрые сновидения.

Эти 6 знаков Зодиака, поздно ложащихся спать, спокойно относятся к своим ночным бдениям, но не стоит забывать, что сон нужен всем. Ведь он дарит бодрость и здоровье, поэтому лучше им не пренебрегать.