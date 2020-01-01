Сон и ваш знак Зодиака: Как хорошо высыпаться?

Существует мнение, что утро – самое лучшее время для работы, как говорится, на свежую голову. Но для многих подняться с постели очень сложно – сон одолевает. Как считают астрологи, лёгкое или, напротив, очень тяжёлое утреннее пробуждение зависит от знака Зодиака, под которым родился человек.

Сон и знак Зодиака

Овен. Это самый энергичный знак Зодиака, поэтому, если на утро у него назначена важная встреча или же какое-то событие, то он с лёгкостью обойдётся и двадцатью минутами сна. Просто он не умеет расслабляться, если нужна полная концентрация. Однако, когда у Овна нет мотивации для раннего пробуждения, он может проспать до обеда. Телец. Амбициозный знак Зодиака, у которого всегда много целей, и он просто обязан все их поскорее реализовать. Но, если вдруг он потеряет вдохновение или же даст себе слабину, то может бездельничать хоть целый день. Однако слишком много спать Тельцам вредно – после длительного сна они чувствуют себя подавленными, как морально, так и физически. Близнецы. Динамичные и активные представители данного зодиакального созвездия считают, что ночной сон им не обязателен. Довольно часто ночью в их голову приходят гениальные идеи, в это время суток у них высокая работоспособность. И даже после активно проведённой ночи они всё равно полны сил и энергии. Однако в какой-то момент они сдают свои позиции и впадают в спячку. Рак. В течение дня он тратит огромное количество сил на собственные и чужие эмоции, поэтому к вечеру становится, как выжатый лимон. Только в постели этот знак чувствует себя в безопасности. Когда он ложится спать, то старается максимально изолироваться от всего мира – отключить телефон и закрыть плотно двери и окна. Спит он обычно очень много. Лев. Чтобы везде успеть и оставаться всегда на высоте, этот знак предпочитает спать по 8 часов в день. Конечно, иногда он позволяет себе отойти от данного графика, расслабиться с друзьями в кафе или ресторане. Но на следующий день Лев обязательно ляжет пораньше спать. Кстати, он, кроме ночного сна, часто позволяет себе поспать часок-другой и днём. Дева. Этот знак ложится спать очень рано, чтобы встать на следующий день без проблем пораньше и насладиться расслабляющим завтраком. Только так он сможет трудиться в полную силу, иначе весь день Девы будут чувствовать себя уставшими и не смогут получить желаемый результат от работы. Весы. Сон для них не только время отдыха, но и возможность разобраться со своими мыслями, поэтому довольно часто Весы ложатся отдохнуть и для того, чтобы поразмыслить. Но, если их ничего не беспокоит, то они могут бодрствовать всю ночь, например, рукодельничая, а утром очень тяжело вставать, часто под сигнал нескольких будильников. Скорпион. Они очень много спят, особенно если устали. Ничто и никто не сможет их вытащить из постели, Скорпионы могут спать 12 часов подряд, даже если у них есть важная работа или какие-то обязательства – сон для них превыше всего. Невыспавшиеся, они всё равно будут нетрудоспособными. Стрелец. Обожает приключения, ради них он может пожертвовать и сном. Однако, если есть возможность поваляться, то Стрелец будет весь день отлёживаться на диване. В обычном режиме они ложатся поздно, а утром тяжело встают. Им легче работать во вторую смену. Козерог. Упрямый и амбициозный знак, который ради важного дела может встать очень рано. А у знака, полного энтузиазма, хлопот всегда хватает, без них он не может. Козероги могут не спать целый день и держаться молодцом. Водолей. Без сна он не сможет нормально функционировать, поэтому отдых ему необходим, как воздух. Однако Водолеи сами решают, как распределить своё время – лечь за полночь и встать засветло, или же не спать целый день, чтобы всё успеть. Рыбы. Мечтатели по своей природе, они спят очень долго, ведь во сне Рыбы могут отправиться в любое приключение или же испытать приятные эмоции. Если же они не выспались, то весь день будут отвлечённые, поэтому им нужно срочно отдохнуть, чтобы можно было сконцентрироваться.

Как видите, знак Зодиака, под которым родился человек, имеет немалое значение в его распорядке дня, поэтому, чтобы выспаться, нужно слушать своё тело. Оно не обманет.