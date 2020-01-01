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Сон и ваш знак Зодиака: Как хорошо высыпаться?
Существует мнение, что утро – самое лучшее время для работы, как говорится, на свежую голову. Но для многих подняться с постели очень сложно – сон одолевает. Как считают астрологи, лёгкое или, напротив, очень тяжёлое утреннее пробуждение зависит от знака Зодиака, под которым родился человек.
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Сон и знак Зодиака
- Овен. Это самый энергичный знак Зодиака, поэтому, если на утро у него назначена важная встреча или же какое-то событие, то он с лёгкостью обойдётся и двадцатью минутами сна. Просто он не умеет расслабляться, если нужна полная концентрация. Однако, когда у Овна нет мотивации для раннего пробуждения, он может проспать до обеда.
- Телец. Амбициозный знак Зодиака, у которого всегда много целей, и он просто обязан все их поскорее реализовать. Но, если вдруг он потеряет вдохновение или же даст себе слабину, то может бездельничать хоть целый день. Однако слишком много спать Тельцам вредно – после длительного сна они чувствуют себя подавленными, как морально, так и физически.
- Близнецы. Динамичные и активные представители данного зодиакального созвездия считают, что ночной сон им не обязателен. Довольно часто ночью в их голову приходят гениальные идеи, в это время суток у них высокая работоспособность. И даже после активно проведённой ночи они всё равно полны сил и энергии. Однако в какой-то момент они сдают свои позиции и впадают в спячку.
- Рак. В течение дня он тратит огромное количество сил на собственные и чужие эмоции, поэтому к вечеру становится, как выжатый лимон. Только в постели этот знак чувствует себя в безопасности. Когда он ложится спать, то старается максимально изолироваться от всего мира – отключить телефон и закрыть плотно двери и окна. Спит он обычно очень много.
- Лев. Чтобы везде успеть и оставаться всегда на высоте, этот знак предпочитает спать по 8 часов в день. Конечно, иногда он позволяет себе отойти от данного графика, расслабиться с друзьями в кафе или ресторане. Но на следующий день Лев обязательно ляжет пораньше спать. Кстати, он, кроме ночного сна, часто позволяет себе поспать часок-другой и днём.
- Дева. Этот знак ложится спать очень рано, чтобы встать на следующий день без проблем пораньше и насладиться расслабляющим завтраком. Только так он сможет трудиться в полную силу, иначе весь день Девы будут чувствовать себя уставшими и не смогут получить желаемый результат от работы.
- Весы. Сон для них не только время отдыха, но и возможность разобраться со своими мыслями, поэтому довольно часто Весы ложатся отдохнуть и для того, чтобы поразмыслить. Но, если их ничего не беспокоит, то они могут бодрствовать всю ночь, например, рукодельничая, а утром очень тяжело вставать, часто под сигнал нескольких будильников.
- Скорпион. Они очень много спят, особенно если устали. Ничто и никто не сможет их вытащить из постели, Скорпионы могут спать 12 часов подряд, даже если у них есть важная работа или какие-то обязательства – сон для них превыше всего. Невыспавшиеся, они всё равно будут нетрудоспособными.
- Стрелец. Обожает приключения, ради них он может пожертвовать и сном. Однако, если есть возможность поваляться, то Стрелец будет весь день отлёживаться на диване. В обычном режиме они ложатся поздно, а утром тяжело встают. Им легче работать во вторую смену.
- Козерог. Упрямый и амбициозный знак, который ради важного дела может встать очень рано. А у знака, полного энтузиазма, хлопот всегда хватает, без них он не может. Козероги могут не спать целый день и держаться молодцом.
- Водолей. Без сна он не сможет нормально функционировать, поэтому отдых ему необходим, как воздух. Однако Водолеи сами решают, как распределить своё время – лечь за полночь и встать засветло, или же не спать целый день, чтобы всё успеть.
- Рыбы. Мечтатели по своей природе, они спят очень долго, ведь во сне Рыбы могут отправиться в любое приключение или же испытать приятные эмоции. Если же они не выспались, то весь день будут отвлечённые, поэтому им нужно срочно отдохнуть, чтобы можно было сконцентрироваться.
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Как видите, знак Зодиака, под которым родился человек, имеет немалое значение в его распорядке дня, поэтому, чтобы выспаться, нужно слушать своё тело. Оно не обманет.
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