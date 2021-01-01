Совы против жаворонков! 5 знаков Зодиака, ненавидящих ранний подъём

Для многих людей ранний подъём – большая проблема, однако некоторые представители зодиакальных созвездий просто ненавидят рано вставать. Ничто и никто не сможет их переубедить в том, что утренние вставания помогают переделать как можно больше дел, а значит, скорее достигнуть поставленных целей, освободив вечер для отдыха, общения с друзьями, семьёй или же для самого себя. Обычно «совы», недовольные ранними подъёмами, относятся к этим 5-ти знакам зодиака.

5 знаков Зодиака, ненавидящих ранний подъём

Близнецы. Они предпочитают вести ночной образ жизни. Ведь именно на это время суток назначаются различные светские мероприятия и модные тусовки, завсегдатаями которых являются Близнецы. И, конечно, после бурно и весело проведённой ночи им ненавистен звонок будильника и ранний подъём. Идеальное время для их начала нового дня – это полдень, после того, как будет выпита чашечка кофе с круассаном и прочитаны новости о предстоящих вечеринках, которые этот знак обязательно должен посетить. Рыбы. Этот знак часто страдает от бессонницы и постоянных пробуждений по ночам, во время которых он думает и мечтает. К тому же, большинство Рыб предпочитает работать в тёмное время суток, наслаждаясь настоящей тишиной, которой никогда нет днём. Они, приступая к вечерним делам, даже не замечают, как начинает светать, и приходится заставлять себя ложиться спать. В итоге ночной сон у них короток, поэтому утреннее пробуждение для них так и ненавистно. Водолей. Представители этого знака привыкли работать до поздней ночи, особенно если на карту поставлены важные рабочие проекты, требующие немедленного выполнения. Чаще всего, чтобы не уснуть, Водолеи используют кофе, который пьют чашками, что негативно сказывается на утреннем пробуждении. Кроме этого, они только в ночное время могут полностью сконцентрироваться на поставленной задаче, днём их всё отвлекает от того, чтобы идеально её выполнить, не допустив промахов и ошибок. Лев. Они очень любят организовывать и посещать вечеринки, а также разные светские мероприятия, которые обычно начинаются вечером. Только во время тусовок и общения Львы могут показать себя во всей красе, чтобы ими восхищались и восторгались. Утром же, после весёлого ночного времяпрепровождения, они подавлены и уставшие, поэтому им так неприятен сигнал будильника, ведь им нужно расслабиться и понежиться в постели, чтобы восстановить потраченную энергию. Рак. Чуткий, романтичный и очень уязвимый знак часто обдумывает все свои действия в ночное время суток, мучаясь от бессонницы, поэтому утром он выглядит не самым лучшим образом – помятый, усталый и морально истощённый. К тому же, Раки страдают беспокойством перед важными событиями – экзамены, переход на новую работу, совещание и другое, из-за чего плохо спят и, как следствие, ненавидят утренний подъём.

Не всем повезло по утрам вставать бодрыми, свежими и готовыми к новым свершениям. Для 5-ти знаков Зодиака, ненавидящих ранний подъём, обычно начало дня – самое нелюбимое время суток, которое они предпочитают переждать, сладко посапывая в постели.