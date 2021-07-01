Ты будешь сам виноват! 6 знаков Зодиака, которые обвиняют других в своих ошибках

Все мы допускаем промахи, как большие, так и незначительные, однако не все признаются в этом, умалчивая или же перекладывая вину на окружающих. Есть 6 знаков Зодиака, которые обвиняют других в своих ошибках, притом без зазрения совести.

Знаки зодиака, которые обвиняют других

Овен . Этот знак даже не может себе представить, что в чём- то не прав или допустил ошибку. Представители этого созвездия настолько уверены в себе и своих действиях, что никогда не признаются в своих промахах. Особенно, когда дело касается личных отношений. Овны готовы обвинить вторую половинку, родителей, детей или других родственников во всех грехах, но только не себя. Притом делают они это настолько самоуверенно, что человек, которого этот знак обвиняет в оплошности, и сам начинает верить, что виноват.

. Этот знак даже не может себе представить, что в чём- то не прав или допустил ошибку. Представители этого созвездия настолько уверены в себе и своих действиях, что никогда не признаются в своих промахах. Особенно, когда дело касается личных отношений. Овны готовы обвинить вторую половинку, родителей, детей или других родственников во всех грехах, но только не себя. Притом делают они это настолько самоуверенно, что человек, которого этот знак обвиняет в оплошности, и сам начинает верить, что виноват. Водолей . Представители этого созвездия видят недостатки во всех, но не в себе, поэтому, допуская промахи, они тут же находят виноватого, не задумываясь, что могут этим доставить человеку большие неприятности. Водолеи, осознав, что ими была допущена ошибка, тут же впадают в депрессию, рассказывая, какие они несчастные, чтобы найти того, кто сможет их пожалеть и исправить то, что они наделали. И самое удивительное, что у них всегда есть в запасе такие люди, готовые проделать немалую работу по исправлению содеянного этим знаком, даже понимая, что их используют.

. Представители этого созвездия видят недостатки во всех, но не в себе, поэтому, допуская промахи, они тут же находят виноватого, не задумываясь, что могут этим доставить человеку большие неприятности. Водолеи, осознав, что ими была допущена ошибка, тут же впадают в депрессию, рассказывая, какие они несчастные, чтобы найти того, кто сможет их пожалеть и исправить то, что они наделали. И самое удивительное, что у них всегда есть в запасе такие люди, готовые проделать немалую работу по исправлению содеянного этим знаком, даже понимая, что их используют. Рыбы . Этот знак известен своим умением делать глупости на пустом месте, из-за своей невнимательности или лени. Рыбы найдут миллион оправданий своим поступкам, чтобы вызвать у окружающих сочувствие и жалость. В их рассказах всегда найдётся пара-тройка людей, которые их не понимают, желают подставить или же ненавидят. Вариантов множество, но цель одна – не решать свои проблемы, а найти того, кто сможет разобраться с ними. Рыбам проще свалить все свои заботы на первого встречного друга, коллегу или родственника, а самому тихонько уйти и ждать, когда всё стабилизируется.

. Этот знак известен своим умением делать глупости на пустом месте, из-за своей невнимательности или лени. Рыбы найдут миллион оправданий своим поступкам, чтобы вызвать у окружающих сочувствие и жалость. В их рассказах всегда найдётся пара-тройка людей, которые их не понимают, желают подставить или же ненавидят. Вариантов множество, но цель одна – не решать свои проблемы, а найти того, кто сможет разобраться с ними. Рыбам проще свалить все свои заботы на первого встречного друга, коллегу или родственника, а самому тихонько уйти и ждать, когда всё стабилизируется. Козерог . Представители этого созвездия не любят, когда их обвиняют в причинении боли или обиды кому-то. В такой момент они становятся холодны как лёд, ища способ избавиться от этого неприятного чувства – вины, часто перекладывая её на плечи другого. Кстати, они обычно виноватым делают того, кого они сильно обидели. Для Козерогов очень важно быть всегда победителями, даже если приходится обвинить безвинного, а самому уйти с гордо поднятой головой и безнаказанным.

. Представители этого созвездия не любят, когда их обвиняют в причинении боли или обиды кому-то. В такой момент они становятся холодны как лёд, ища способ избавиться от этого неприятного чувства – вины, часто перекладывая её на плечи другого. Кстати, они обычно виноватым делают того, кого они сильно обидели. Для Козерогов очень важно быть всегда победителями, даже если приходится обвинить безвинного, а самому уйти с гордо поднятой головой и безнаказанным. Лев . Представители этого знака считают себя совершенствами, а значит, они просто не могут допускать промахи. Его Величество Лев не может взять на себя ответственность, если получается не так, как он говорил или думал. Во всём виноваты окружающие люди, обстоятельства или мир в целом. Особенно это проявляется в отношениях с противоположным полом. Когда представитель этого знака ошибается в человеке, приписывая ему придуманные черты характера, темперамент и другое, то в первую очередь он винит его, что он не такой, как хотелось бы Льву. Сам же, поправив корону, двигается дальше.

. Представители этого знака считают себя совершенствами, а значит, они просто не могут допускать промахи. Его Величество Лев не может взять на себя ответственность, если получается не так, как он говорил или думал. Во всём виноваты окружающие люди, обстоятельства или мир в целом. Особенно это проявляется в отношениях с противоположным полом. Когда представитель этого знака ошибается в человеке, приписывая ему придуманные черты характера, темперамент и другое, то в первую очередь он винит его, что он не такой, как хотелось бы Льву. Сам же, поправив корону, двигается дальше. Рак. Этот знак в любом возрасте остаётся ребёнком, напуганным взрослым миром, поэтому он никогда не признает свои ошибки. Ведь все окружающие, по мнению Рака, к нему несправедливы и предвзяты, готовы в любую минуту его обидеть. Представители этого созвездия не желают видеть ничего негативного, поэтому если вдруг сами являются виновниками плохого в своей жизни, тут же показывают пальцем на другого с криками: «Это не я! Это всё они!»

Эти 6 знаков Зодиака, которые обвиняют других в своих ошибках, не умеют по-другому, поэтому нужно помнить, общаясь с ними, об этой их черте и стараться предупреждать обвинения. Иначе эти люди смогут хорошо подпортить жизнь окружающим.