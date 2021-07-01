Эти знаки Зодиака несовместимы! Но неизменно привлекают друг друга

Как бы ни старались, идеальной пары из них не получится. Причина банальная – эти знаки Зодиака несовместимы. Разные темпераменты, бытовые привычки, взгляды на будущее убивают желание быть вместе. Спасти их может только настоящая любовь. Астрологи назвали 9 самых бесперспективных пар, отношения в которых обречены на токсичность.

Звёзды против: несовместимые знаки Зодиака

Овен – Скорпион

Дружба телами - да, а духовное единение им, увы, не грозит. Создать точки соприкосновения за пределами спальни у этих двоих не получается, как бы ни старались. Физическая близость – единственное, что может связывать Овна и Скорпиона. Зато какая! При одном лишь взгляде между ними пробегает искра, которая моментально вспыхивает огнём сумасшедшего желания.

Водолей – Рак

Холодность и отстранённость VS эмоциональность и заботливость. Да, эти противоположности притягиваются, но их единение токсично, поскольку внутренние потребности остаются неудовлетворёнными. Водолей стремится расширить личное пространство, его тяготит чрезмерная опека. Раку хочется яркого и глубокого проявления чувств, он просто не понимает, почему партнёр жадничает на ласку.

Овен – Телец

Честолюбие и импульсивность Огня плохо сочетается с практичностью и стабильностью Земли. Заботливый Телец не даёт развернуться пылкому порывистому Овну, а потом обижается, что его хлопоты не ценят. Пара может быть вместе, но им приходится постоянно сдерживать настоящие желания.

Лев – Скорпион

В их союзе не хватает жертвы. Гордого и мужественного Льва очаровывает мистицизм Скорпиона. Презирая опасности, он пытается разгадать все секреты любимого человека и оказывается в ловушке интимных тайн. Оба пытаются контролировать каждую грань отношений, подчиняться не хочет никто. Поэтому и воюют, а могли бы получать взаимное удовольствие от общения.

Близнецы – Дева

Дети Меркурия в чём-то даже похожи. Оба знака Зодиака проницательны, остроумны и отлично разбираются в диалектике. Но запутанный внутренний мир Близнецов непонятен вечно стремящейся к совершенству Деве. Бесполезные попытки изменить духовные ценности партнёра доводят последнюю до нервного срыва. А всего-то и надо: просто принять человека таким, какой он есть.

Лев – Козерог

На этапе влюблённости пара летает в облаках. У них всё замечательно. Козерог нежится в тёплых объятиях доброжелательного Огня Льва, в нём пробуждаются невиданные ранее эмоции. Партнёра интригует сдержанность рогатика. Увы, чем глубже отношения, тем меньше красивых чувств. Постоянная критика утомлённого вниманием Козерога разрушает самооценку Льва, он звереет или сбегает.

Рыбы – Близнецы

Слишком разные темпераменты и бытовые привычки. Сразу после знакомства противоположности притягиваются, но быстро начинают друг друга раздражать. Кроме того, мнительная Рыба хочет поскорее узаконить отношения, что совсем уж пугает непостоянных по натуре Близнецов.

Стрелец – Козерог

Их связь базируется на исследовательском интересе и увлекательных интимных приключениях. Расслабленность, беззаботность, горячность и откровенность Стрельца на какое-то время выбивает консервативного Козерога из рутинной колеи. Только долго он не выдерживает. Как только партнёры узнают друг друга по-настоящему близко, разбегаются навсегда.

Рак – Весы

Романтизм и кокетливость. На первый взгляд, восхитительный союз двух чувственных душ, но реалии, к сожалению, не так радужны. Весы открыты для новых знакомств, их неуверенность в себе требует постоянных подтверждений. Для эгоистичного Рака это слишком сложное испытание, он ревнует, нервничает, срывается. В итоге оба понимают: если жить врозь, нервы будут целее.

Эти знаки Зодиака несовместимы, хотя их и влечёт друг к другу. Утешает одно: правил без исключений не бывает. Если между вами настоящая любовь, забудьте о гороскопах, наслаждайтесь чувствами!