«Кто ты по знаку Зодиака?» Именно с этого вопроса нужно начинать своё первое свидание. Ведь как раз от зодиакального созвездия, под которым родился человек, зависит, как будут строиться отношения с партнёром. Будут ли они длительные и гармоничные или же, напротив, принесут только лишь отрицательные эмоции. На самом деле астрологи выделили 12 идеальных пар по знаку Зодиака, в которых царит полное взаимопонимание.

Самые идеальные пары по знаку Зодиака

Овен и Водолей. Им никогда не бывает скучно, их отношения живые и интересные, тем более что эти знаки по своей природе авантюристы. Они всегда готовы к новым впечатлениям, как в постели, так и за её пределами. Эти двое – не просто пара, они – настоящая команда. Телец и Рак. Они объединены эмоциональной и физической связью. Понимают друг друга с полуслова и удовлетворяют желания своего партнёра. Благодаря полной гармонии, они с лёгкостью улаживают любые конфликты, которые довольно редко возникают между ними, и сохраняют годами страсть в отношениях. Близнецы и Водолей. Их отношения настолько мистические, что кажется, будто они читают мысли друг друга, поэтому даже при первой встрече у них возникает чувство, будто они знали своего партнёра всю жизнь. Они оба знают, какое место отведено им в паре, чтобы не посягать на личное пространство своего партнёра. Рак и Рыбы. Они идеально дополняют друг друга: Рыбы – коммуникабельные и не представляют своего существования без окружения, Раки же учат партнёра близости с родственниками и семьёй. Эти двое идеальны и в быту, так как с лёгкостью подстраиваются под причуды друг друга. Лев и Стрелец. Между ними настолько сильная взаимосвязь, что они оба знают, что хотят от жизни и поощряют друг друга в получении желаемого. Вместе они весёлые, страстные и чрезвычайно привлекательные, своими отношениями они опьяняют даже самых циничных окружающих. У них общие вкусы и жизненные ценности, поэтому их отношения могут длиться вечно. Дева и Телец. Земные знаки, которые просто созданы друг для друга, хотя со стороны может показаться, что они вместе по какой-то договорённости. Настолько они практичны и спокойны к промахам партнёра. Однако в искренности отношений в этой паре не стоит сомневаться, ведь именно о них говорят, что жили они долго и счастливо. Весы и Близнецы. Между ними скорее интеллектуальная связь, так как оба считают, что самая эротичная часть тела – это мозг. Они умело удерживают свои отношения в равновесии, даря друг другу дружбу, взаимопонимание и толковые советы. Эти знаки безбоязненно рассказывают своему партнёру все свои тайны и мечты, зная, что в ответ будет понимание и поддержка. Скорпион и Рак. Абсолютная совместимость. Они подпитывают друг друга страстью. У них схожие жизненные ценности и стремления. Им не нужно говорить, а можно просто помолчать рядом, чтобы понять, что происходит в душе у партнёра, но они могут болтать и без умолку, договаривая друг за другом фразы. До такой степени они близки между собой. Стрелец и Овен. Энергичные, напоминающие динамит, который может в любую минуту взорваться. Их энергия бьёт ключом и помогает процветанию этого союза. Жизнь этой паре принесёт немало испытаний, но они смогут доказать, что их чувства на века. Они - надёжная опора друг для друга. Козерог и Телец. Они надёжны, терпеливы, трудолюбивы и преданны друг другу. При том, что их тяжело назвать романтиками, никто из партнёров не страдает от недостатка нежности и приятных сюрпризов. Эти двое бесконечно обожают друг друга. Водолей и Стрелец. Они оба не привыкли прогибаться под обстоятельства, поэтому эти двое смогут создать идеальный союз, в основе которого будут лежать не только любовь, но и принципы. Ко всему прочему, эти знаки любят путешествовать, что тоже их сближает. Но самое важное, что есть в этой паре – особенное чувство юмора, поэтому они никогда не скучают вдвоём. Рыбы и Скорпион. Общие семейные ценности и взгляды дают им возможность прожить жизнь в счастье и взаимопонимании. Часто они замечают друг за другом, что одинаково думают и мечтают. К тому же, их не пугает быть слишком романтичным по отношению к своей второй половинке. В их паре царит полная гармония.

Возможно, звёзды и ошибаются, но всё же, как показывают социальные опросы, именно вышеперечисленные пары составляют 12 идеальных пар по знаку Зодиака. Но вы можете всегда поспорить с астрологией и доказать своей любовью к партнёру, что именно у вас самый крепкий и гармоничный союз.