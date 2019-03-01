5 самых независимых женщин по знаку Зодиака

Все привыкли считать женщин слабым полом, полностью зависимым либо от родителей, либо от мужчин, либо от влиятельных или богатых родственников. Возможно, доля истины в этом и есть, но существуют девушки, рождённые под определёнными зодиакальными созвездиями, которые целеустремлённы и самодостаточны, добивающиеся всего в этой жизни только собственными усилиями. Кто же они, самые независимые женщины по знаку Зодиака?

Самые независимые женщины по знаку Зодиака, рейтинг

1. Овен.

Один из самых независимых знаков Зодиака. Им не нужна ничья поддержка в достижении успеха, так как они пробивные, самостоятельные, предприимчивые и ничего не боятся. Если у них есть желание что-то получить – они это сделают, даже если придётся приложить немалые усилия и пойти по трупам. Овны очень эгоистичны – доверяют только себе, что им и помогает добиться поставленной цели.

2. Лев.

Сильный и независимый зодиакальный знак. Львица – это царица, не привыкшая, чтобы ей отказывали. Она имеет чёткие цели и идеи, заранее продумывает свой путь, через который ей придётся пройти в достижении успеха. Женщины этого зодиакального созвездия очень рискованные, но это скорее их положительная черта характера. Совершив ошибку, они не боятся начать всё сначала, внеся необходимые коррективы. Львы обладают большими талантами, что тоже помогает им в получении желаемого.

3. Скорпион.

Независимость – второе имя этой женщины. Даже если у неё есть рядом человек, на которого она может положиться – женщина-Скорпион всё равно этого не сделает, так как никому не доверяет. Она считает, что всего, что ей нужно, она добьётся сама. Смелость, уверенность в себе и вольнолюбие создают образ железной леди, которая может с лёгкостью избавиться от соперников на своём пути к цели. Отчасти в этом есть доля правды, но всё же женщины-Скорпионы – милые и добрые создания, с прекрасным чувством юмора и свободолюбивым характером.

4. Стрелец.

Эти женщины обожают работать в одиночестве, понимая, что только так смогут добиться своей цели. Часто из них получаются прекрасные руководители, которые умело организовывают других, чтобы получить желаемое. Они пробивные, храбрые, инициативные, вольнолюбивые. Если что-то захотят, то горы свернут ради своего триумфа.

5. Водолей.

Для этой женщины самое главное на свете – это её свобода и независимость. Водолеи просто обожают командовать другими, считая, что только они знают, как должно быть правильно. Их уверенность в себе и неординарность помогает добиться поставленных целей. Также на пользу им идёт врождённая коммуникабельность и целеустремлённость – они умело налаживают отношения с окружающими, чтобы получить желаемое.

Конечно, не только зодиакальное созвездие влияет на характер представительниц прекрасного пола, но и гены. Поэтому можно насчитать больше, чем 5 самых независимых женщин по знаку Зодиака. Их много… А вы - свободолюбивая личность или всё-таки предпочитаете иметь тёплое крылышко, под которым всегда можно спрятаться и согреться?