А вы знаете, что в гороскопе можно найти корень самых разных проблем!? Тема данного материала – дела амурные. Рассматриваем 4 знака Зодиака, которым постоянно не везёт в любви. Астрологи выдали список и комментарии по каждому пункту. Читаем. Анализируем. Исправляемся. Действия в нужном направлении помогут наладить личную жизнь.

Амурные лузеры: знаки Зодиака, которым не везёт в любви

Рак.

Слишком много эмоций, и, что самое ужасное – негативных. Если проблемы возникают, а без этого не бывает, их нужно либо решить, либо пережить. Так поступают все, кроме Рака. Представители четвёртого знака Зодиака – таланты, только способности у них специфические: создают драму из пустяка. Не так глянешь, всё – уже обиделись. Их вторым половинкам нужны нервы не просто крепкие, а железные! Ещё одна особенность Рака заключается в том, что он очень долго и тяжело переживает разрыв. Страдает искренне, бесконечно прокручивая в голове разные версии развития ситуации и счастливую жизнь с уже бывшим партнёром.

Козерог.

Ему вечно некогда. Козерог занят карьерой, вопросы любви относит к категории второстепенных. Результат печально-закономерный: тратит время не на вторую половинку, а на посторонних людей. Ещё одна проблема – пессимизм на грани фатализма. Малейшее недопонимание в личных вопросах Козерог воспринимает как знак того, что отношения рушатся. Он не ищет путей примирения, а замыкается в себе и рефлексирует.

Рыбы.

Тихий омут!? И не надейтесь. Отношения бурные, но, как правило, непродолжительные. Для ссоры не нужен повод, достаточно соответствующего настроения. Партнёр, родившийся под знаком Рыб, очень чувствителен, обидчив и ревнив. Он по-настоящему страдает: сперва идеализирует вторую половинку, потом комплексует, что не достоин, и подозревает измену. Даже если для таких мыслей нет объективного основания. В общем, всё сложно и нервно. Кому такое понравится?

Дева.

Молчание – золото! Дева знает эту поговорку, но сдерживаться не может и не хочет. Цель: идеальная история любви, слияние не только тел, но и разумов. Способ достижения: бесконечные придирки к партнёру. Дева постоянно воспитывает, осуждает и критикует. Мало кому нравится жить в атмосфере непрекращающегося террора. По-настоящему счастливы в отношениях с Девой только истинные подкаблучники.

4 знакам Зодиака, которым постоянно не везёт в любви, особенно трудно в юности, когда только-только зарождаются первые чувства. С возрастом появляется мудрость, и капризам звёзд есть что противопоставить.