Женщинам этих знаков не везёт в любви! Вот эти 3 знака Зодиака

Почему некоторым представительницам прекрасного пола не везёт в любви? Как считают астрологи, часто в этом виновато созвездие, под которым родилась девушка. Именно оно не даёт ей построить гармоничные отношения с мужчиной.

Рейтинг женщин по знаку Зодиака, которым постоянно не везёт с мужчинами

Весы. Какой бы привлекательной ни была девушка, рождённая под этим зодиакальным созвездием, а её всегда замечает противоположный пол, ей редко когда везёт с парнями. Весы - неуверенные в себе женщины, которые собственными руками разрушают начавшиеся романтические отношения. Во-первых, они стремятся идеализировать партнёра, не видя его недостатков. Во-вторых, они могут годами следить за жизнью человека, который им нравится, но так и не дать ему знать о том, что он небезразличен им. В-третьих, Весы - очень замкнутые по своей натуре личности, поэтому им тяжело открыться даже перед тем, к кому они прикипели всей душой, что как раз и мешает построить крепкий союз. Этому знаку нужно перестать бояться, взвешивать все за и против, а хотя бы иногда давать волю чувствам, тогда они точно встретят настоящего мужчину, с которым будут как за каменной стеной. Рыбы. Они всю свою жизнь мечтают о романтической любви, поэтому и ищут принца на белом коне, но в итоге завязывают отношения с безответственным парнем, не желающим строить идеальный союз. Могут даже выйти за него замуж с надеждой его изменить, а потом, не добившись своего, страдают и расстаются или живут в несчастливом браке. Женщины этого знака часто принимают ухаживания тех, кто им не симпатичен, но при этом продолжают думать о том, кого искренне и всем сердцем любят, надеясь, что когда-то всё-таки смогут быть вместе. И это могло бы быть реальностью, ведь всего лишь нужно перестать приписывать своему партнёру несуществующие достоинства. Тогда есть вероятность, что не придётся снова и снова наступать на те же грабли, играя в «счастливые» отношения. Рак. Капризная девушка с притягательной внешностью не должна, казалось бы, оказаться в этом списке невезучих, однако Раки часто притягивают к себе вульгарных и агрессивных парней, с которыми чувствуют себя неуютно и некомфортно. Но так как для этого знака семья на первом месте, девушки готовы многое терпеть, лишь бы не быть одной. Находясь рядом с таким мужчиной, Рак постепенно теряет уверенность в себе, своей женственности, привлекательности, интеллектуальности – он её уничтожает как личность. Некоторые Раки всё-таки решаются уйти от таких гнетущих отношений, но вскоре находят такого же партнёра, где снова довольствуются вторыми ролями, или же настолько разочаровываются в противоположном поле, что полностью перестают ему доверять.

На самом деле, женщинам, которым больше не везёт с мужчинами согласно гороскопу, можно всё изменить, и стать счастливыми в отношениях. Нужно это только сильно захотеть.