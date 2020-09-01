Эти мужчины бегут от любви! Вот знаки Зодиака, которые постоянно убегают

Одни мужчины из-за своей сдержанности, чрезвычайной рациональности и продуманности избегают проявления чувств, отказываясь от серьёзных и длительных отношений, другие же боятся потерять своё чувство свободы, поэтому так и ненавидят любовные узы. Почему эти мужчины убегают от любви? Астрологи считают, что это зависит от зодиакального созвездия, под которым родился парень.

Мужчины этих знаков Зодиака постоянно убегают от любви

Телец. Несмотря на то, что это один из самых верных, искренних и семейных знаков, он относится к категории мужчин, которые убегают от любви. Происходит это потому, что он боится разочарования и предательства. Именно по этой причине на первом свидании он сдержан и угрюм, так как ему нужно время, чтобы понять, какая перед ним женщина, способна она на вечную любовь или же он для неё очередной парень. Однако, когда Тельцы понимают, что встретили нужного человека, то начинают перед ним открываться, как верный и нежный партнёр. Близнецы. Нередко этот знак бежит от любви, когда на него сильно давят. Даже если его душа полна чувств и эмоций, но партнёрша настырна, мужчина, рождённый под этим знаком, постарается как можно скорее прекратить отношения. К тому же, Близнецы очень требовательны к своей второй половинке, поэтому ищут такую, в которой бы совмещались весёлость, ум и оригинальность, и чтобы с ней можно было делиться своими интересами и проектами, а она их ценила и поддерживала. Лев. Этот знак любит испытания и успех. Поэтому и в чувствах он часто оказывается непостоянным, ненадёжным и поверхностным, предпочитая завоёвывать женские сердца, а не посвящать лучшие годы одной женщине. Однако, если найдётся та, которая сможет покорить его сердце, он никогда её не отпустит, приложив все усилия для её покорения. Девушка его мечты может превратить Льва в ласкового котёнка, мурчащего лишь от прикосновения своей хозяйки. Стрелец. Мужчины этого знака страстны и очаровательны, но часто проявляют в отношениях свою ненадёжную и непостоянную природу. Для них рутина - враг, они всегда хотят удивляться и ухаживать. Стрельцы быстро устают от семейной жизни. Кроме того, они любят путешествовать, всегда живут разными эмоциями, что не всегда понятно женщинам. Но если он найдёт ту, которая будет с ним на одной волне, Стрелец никогда её не отпустит. Козерог. Один из самых рациональных, холодных и прагматичных знаков Зодиака. Он осторожен и закрыт в своих чувствах. Он никогда никому не доверяет, даже той, кого любит. К тому же, для Козерогов всегда на первом месте стоит работа, поэтому они часто бегут от любви, чтобы посвятить себя профессии. И девушкам, решившим покорить его сердце, нужно помнить об этом, так как по-другому никогда не будет. Водолей. У этого знака культ свободы, поэтому он ненавидит стабильность и ограничения, которые несут за собой любовные отношения. Водолеи на самом деле способны на большую любовь, особенно когда они встречают женщину, стимулирующую их в карьере, однако даже с ней они всегда будут стремиться к свободе в действиях. Им чужды рамки, поэтому Водолеи и бегут от любви.

Зная о том, мужчины какого знака Зодиака постоянно убегают от любви и по какой причине, женщина сможет попробовать всё-таки изменить их отношение к браку. Все, даже самые стойкие борцы против чувств, способны любить, только нужно правильно подобрать к ним ключик.