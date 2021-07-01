Они прирождённые автоледи! Эти 5 женских знаков Зодиака - лучшие водители

Большинство мужчин считает, что из прекрасного пола получаются плохие водители, поэтому им не стоит выдавать права. Ведь, по их мнению, женщина за рулём только и делает, что красит губы или же разговаривает по телефону. Безусловно, некоторые барышни, сидя за рулём, «грешат» телефонной болтовнёй и накладыванием макияжа, но всё же многие довольно аккуратные и внимательные водители. Они лучшие водители. 5 женских знаков Зодиака, любящих автомобили настолько, что могут дать фору даже профессиональному водителю мужчине.

5 лучших водителей-женщин по знаку Зодиака

1. Телец.

Этот знак любит роскошь во всех её проявлениях, поэтому машину Телец подберёт соответствующую. К тому же, она считается лучшим водителем среди других зодиакальных созвездий. Аккуратность, соблюдение всех правил, плавность и маневренность, а также высокий уровень сосредоточенности за рулём делают её профессионалом. Она по своей природе бесконфликтна, поэтому старается избегать выяснения отношений и на дороге. Однако в случае неправоты Телец обязательно расскажет всё, что она думает о горе-водителе, после чего станет долго и доходчиво обучать его вождению и правилам дорожного движения.

2. Лев.

Она привыкла быть в центре внимания, поэтому её машина должна быть настолько роскошной или же гоночной, чтобы её провожали завистливыми взглядами. Автолюбительница этого зодиакального созвездия обожает быструю езду, но старается всё-таки придерживаться допустимой скорости. Но как только появляется возможность разогнаться, она не упустит момент – пустится в своём кабриолете на полную мощность, чтобы ветер трепал волосы, а встречающиеся водители провожали завистливыми взглядами шикарную леди на шикарном авто. Но стоило бы заметить, что Львицы, привыкшие любое дело выполнять только на «отлично», обычно прекрасно разбираются и в строении машины, поэтому в случае неполадок она сможет самостоятельно устранить их.

3. Дева.

Эта женщина всегда внешне спокойна, но внутри неё просто бурлят эмоции. Она всегда знает, что хочет и как этого добиться, поэтому свою мечту номер один – роскошное авто, она при первой же возможности обязательно приобретёт. За рулём Дева ведёт себя осторожно, никогда не суетится, имеет трезвый ум – всегда справляется с любыми, даже сложными, ситуациями на дорогах, держа себя в руках. Единственное, что может разозлить эту автолюбительницу – неаккуратное поведение в её машине. Будучи от природы педантом, она всегда имеет в автомобиле запасную чистую обувь на случай сырой и грязной погоды, перед выездом она обязательно натрёт лобовое стекло до блеска, а с ковриков вытрусит всю пыль, а пассажирам предложит бахилы и контейнер для мусора.

4. Козерог.

Представительницы этого знака предпочитают автомобиль представительского класса, за рулём которого они будут ехать уверенно и спокойно. Козерог не терпит спешки и суеты, она вынослива, может проехать сотни километров, не чувствуя усталости, терпелива к некорректному поведению других водителей на дороге, полюбовно разрулит любую сложную ситуацию. Эту женщину можно по праву назвать мастером своего дела – профессиональному вождению и её выдержке можно только позавидовать. Разозлить её могут только советы за рулём, как ей лучше вести машину, но вида она не подаст. Советчик больше никогда не будет с ней ездить.

5. Водолей.

И пусть автомобиль этого знака не последней модели, но он будет комфортный и ухоженный. К тому же, Водолей настолько любит вождение, что за рулём у неё поднимается настроение, которым она заряжает угрюмых прохожих и водителей других машин, что часто становится поводом для знакомств. Эта автолюбительница с лёгкостью уладит любую возникшую на дороге неурядицу, даже если она и не является её участницей. Секрет прекрасного вождения Водолеев в том, что они умело переключаются с одного действия на другое, поэтому их невозможно застать за рулём врасплох.

Эта пятёрка – лучшие водители по знаку зодиака, которые дадут фору любому мужчине, поэтому сильному полу лучше при них не критиковать прекрасных дам за рулём, иначе можно оказаться не в самой приятной ситуации.