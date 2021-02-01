Лишний вес им не страшен! 4 женских знака Зодиака, которые всегда в форме

Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не боролась с лишним весом, ведь довольных своей фигурой можно по пальцам пересчитать. Однако есть девушки, которые легко выигрывают в борьбе по избавлению от ненавистных килограммов, и помогает им в этом их зодиакальное созвездие. Кто же эти обладательницы идеальных фигур?

Женщины какого знака Зодиака всегда в форме?

Рак. У них никогда не бывает проблем с лишним весом, так как природа одарила большинство представителей этого знака худощавой фигурой. К тому же, в них сидит страх подхватить какую-то болезнь, поэтому они стараются правильно питаться, считая, что именно так они смогут защитить себя от многих недугов. В рационе Рака много фруктов и овощей. Они пьют каждый день по 1,5-2 литра чистой воды и занимаются йогой. Ведь главная идея питания этого знака базируется на духовной ценности. Проникнувшись принципами здоровой и полезной пищи, Раки стараются донести их всем на свете, а проповеди, как известно, отнимают много сил и энергии, а также лишние кило. Именно по этой причине представительницы данного созвездия и обладают изящными формами. Лев. Для этого знака вопрос худобы принципиальный и требующий тщательной подготовки – правильное питание, в основе которого лежат экзотические фрукты, известные своим свойством быстро сжигать жир. Также Львицы обязательно приобретают гаджеты, необходимые для сброса лишних кило, абонемент в дорогущий тренажёрный зал и спортивные вещи престижной фирмы и последней коллекции. Ну, и, конечно, рождённым под этим созвездием не обойтись без помощи личного тренера и массажиста, которые должны обладать исключительно привлекательной внешностью. Подготовившись по полной, они начинают резко сбрасывать килограммы, так как на вкусную и калорийную пищу просто не остаётся денег. Весы. Природа одарила этих женщин стройным и подтянутым телом, которое они всю свою жизнь стараются держать в форме, так как полнота в их понимании – это не эстетично. Весы же известные эстеты, жировые складки приводят этот знак в отчаяние. К тому же, женщины, рождённые под этим созвездием, очень мнительные, им кажется, что все смотрят только на их несуществующий, но, по их мнению, свисающий со всех сторон жир. Пока они снова не придут в идеальную на их взгляд форму, то постараются минимизировать своё общение с окружающим миром. Дома же станут изнурять себя спортом и голодом, но в короткий срок добьются желаемой цели. Стрелец. Этот знак заинтересован в своей физической форме, поэтому уделяет много времени занятиям спортом, а также не курит и по минимуму пьёт алкоголь. Ну и, конечно, девушки, рождённые под знаком Стрельца, постоянно сидят на диетах и придерживаются здоровой сезонной пищи – овощи, фрукты и немного сладостей, притом только полезных. Также они не забывают пить воду и никаких газированных напитков. Но, если вдруг Стрельчиха замечает набранные лишние килограммы, то просто уходит от соблазна – притом в прямом смысле слова: перестаёт ходить по супермаркетам, отказывается от походов по гостям, не обедает с коллегами, а если есть возможность, то и вовсе уезжает подальше от цивилизации с пачкой гречки и мешком сухарей.

Конечно, все женщины пытаются следить за фигурой, однако не у всех это получается. И только 4 знака Зодиака могут не волноваться о лишних килограммах, так как, во-первых, их природа одарила прекрасным телосложением и хорошим обменом веществ, а во-вторых, они всегда начеку и при первых признаках полноты тут же начинают вести с ней борьбу, так что лишний вес им не страшен.