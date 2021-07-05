7 причин, почему женщины любят "плохих" парней

В далёком королевстве живёт премиленькая принцесса. И предназначена она в жёны чудовищу. Барышня искренне страдает и подумывает о самоубийстве, пока не примчится по её душеньку прекрасный принц, конечно же, в сверкающих доспехах и на белом коне. Потенциальный жених обязательно совершает подвиг, после которого наступает традиционный happy end. Это – сказка, а в жизни по-другому: чудовища в приоритете у принцесс и не только. Почему женщины любят «плохих» парней? 7 причин, выделенных психологами, объясняют дамские странности. Смотрим. Делаем выводы.

Мама, я без ума от хулигана… 7 причин, почему женщины выбирают плохих парней

Причина 1. Инстинкт.

Вспомните образ Саши Белого из кинофильма «Бригада», а теперь сравните его, например, с Есениным в исполнении того же Безрукова. 80 барышень из 100 инстинктивно скажут, что первый привлекательнее. Психологи объясняют такой выбор эволюционной особенностью. Отрицательный персонаж априори сильнее, что обеспечивает ему репродуктивное преимущество.

Причина 2. Эмоциональные встряски.

Банальная манипуляция, которая всегда срабатывает. Он говорит: «Встретимся в понедельник». Фактически пропадает, скажем, до четверга, а когда появляется, делает вид, что всё "ок". Она сперва надеется, потом беспокоится, в итоге радуется. Happy end, если откровенно, так себе, но смена эмоций и мнимая победа здорово разжигают страсть.

Причина 3. Надежда на перевоспитание.

Любовь творит чудеса, превращает отпетых хулиганов в послушных пай-мальчиков. Какая наивность! Да, только даже рациональным дамам нравится верить в сладкую сказку, хочется опробовать себя в роли легендарного педагога Макаренко. У некоторых получается, правда, очень редко.

Причина 4. Аффективная незрелость.

Мудрёный психологический термин обозначает не что иное, как инфантилизм. Маленькие девочки не думают о принцах, им нравятся мальчишки, которые дёргают за косички. И не всегда женская мудрость развивается с возрастом. Многие барышни сохраняют детские предпочтения на всю жизнь. В лучшем случае внутренняя перезагрузка происходит, когда наступает пора завести ребёнка.

Причина 5. Мазохизм.

Иначе любовную связь с наркоманом, садистом, алкоголиком, тунеядцем не назовёшь. Интересно одно: чего ради? Или кто-то думает, что у него две жизни?

Причина 6. Безысходность.

Действительно, существуют женщины-магниты, которые притягивают к себе исключительно антигероев. Им остаётся выбирать только лучшее из худшего. Психологи настаивают, что проблему можно решить, если захотеть. Альтернатива – вечное одиночество.

Причина 7. Единство душ.

Классический пример – отчаянные Бонни и Клайд. Он и она одинаково мыслят, понимают друг друга с полуслова, живут общими интересами. Такие случаи не требуют исправления или сочувствия. Плохими бывают не только парни.

Какой бы ни была причина неудачной влюблённости, желаем женщинам набраться мужества, чтобы поскорее избавиться от токсичного чувства.