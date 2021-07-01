Как похудеть на 5 кг за неделю без лишних жертв

Признаемся, мы немного преувеличили, совсем без жертв не обойтись. Ограничения в питании, жидкостный режим, физическая активность – без этого избавиться от веса не получится. Зато у нас есть конкретная программа – ответ на вопрос, как похудеть на 5 кг за неделю. Предупреждаем, диетологи против таких экспресс-методов. Предлагаемый вариант безопасен, но рассчитан на ситуации, когда результат нужен срочно. Соблюдать эту диету более 7 дней нельзя, иначе организму не хватит макронутриентов для нормального функционирования. А вот советы не помешает выучить и использовать постоянно, если, конечно, хотите поддерживать вес в норме.

Как похудеть на 5 кг за неделю: диета с ежедневным меню

Цель сложная, но реальная. Важно не просто сбросить вес, но и не навредить здоровью. С нашим меню всё обязательно получится. Обратите внимание, рацион разнообразный и сбалансированный. Продукты простые, недорогие, те, что всегда есть в продаже.

Понедельник.

Завтрак: 3 ржаных сухаря и чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: 2 кислых яблока.

Обед: 70 г лапши из пшеницы твёрдых сортов заправьте домашним томатным соком, базиликом и пармезаном, овощная микс-нарезка, взбрызнутая оливковым маслом.

Полдник: диетический хлебец и апельсин.

Ужин: тарелка овощного бульона, 150 г паровой рыбы, ломоть цельнозернового хлеба, смесь зелени - латук, руккола, петрушка, шпинат, фриссе.

Вторник.

Завтрак: горсть орешков, стакан малокалорийного йогурта, чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: 2-3 киви.

Обед: 150 г свежей рикотты, капустный салат с помидорами, морковкой и фенхелем, приправленный оливковым маслом.

Полдник: половинка помело или грейпфрута.

Ужин: тарелка постного супа, 150 г филе-гриль, огурец среднего размера.

Среда.

Завтрак: 4 овсяных печенья, несладкий фрукт, чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: груша или нектарин.

Обед: 90 г тушёной фасоли, тёртая свекла.

Полдник: морковка с яблоком.

Ужин: тарелка постного супа, варёное яйцо, смесь из травяной зелени.

Четверг.

Завтрак: стакан малокалорийного йогурта, 2 ложки ржаных или овсяных хлопьев, чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: домашний морковный сок.

Обед: 80 г говядины отварной или на гриле, 2 ломтя ржаного хлеба.

Полдник: груша или нектарин.

Ужин: 200 г рыбы на гриле или на пару, ½ лаваша.

Пятница.

Завтрак: 2 сухаря, стакан малокалорийного йогурта, чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: домашний цитрусовый сок.

Обед: тарелка кабачкового пюре, нарезка огурцов и помидоров, диетический хлебец.

Полдник: стакан малокалорийного кефира.

Ужин: тарелка бобового супа, зелёный микс, ломоть ржаного хлеба.

Суббота.

Завтрак: 3 ржаных сухаря и чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: груша или нектарин.

Обед: 160 г обезжиренного творога, 2-3 крекера, салат из огурцов.

Полдник: 3 кусочка ананаса.

Ужин: ячневая каша, 150 г куриной грудки, варёная морковка или свекла.

Воскресенье.

Завтрак: 2 ложки хлопьев, стакан малокалорийного йогурта, чашка зелёного чая или размолотого кофе с сахарозаменителем.

Ланч: самодельный ананасовый сок.

Обед: 50 г коричневого риса с овощами, редис с укропом и оливковым маслом.

Полдник: грейпфрут.

Ужин: тарелка тыквенного пюре, 200 г рыбы на гриле, ломоть ржаного хлеба.

Менять местами дни и продукты нельзя. Старайтесь соблюдать примерно одинаковый перерыв между приёмами пищи.

10 советов для быстрого похудения

Чтобы диета сработала наверняка, предлагаем использовать дополнительные хитрости, способствующие снижению веса.

1. Активнее двигайтесь.

Простейший вариант – ходьба. 40 минут ежедневно в быстром темпе стимулируют метаболизм.

2. Чётко следуйте режиму питания.

Примите как должное: 5 приёмов пищи обязательны. Без голоданий и пропусков. Строго по меню.

3. Возьмите за правило:

табу на трансжиры;

отказ от жареного, покупных полуфабрикатов, консервов;

углеводы употребляйте каждый день, но в небольшом количестве;

в меню только постное белое мясо и рыба;

больше сезонных овощей и несладких фруктов;

всегда используйте специи.

4. Никакой газировки и соков промышленного разлива. Минимум алкоголя.

5. Увеличивайте сытость, выпивая каждый раз стакан воды перед едой.

6. Уменьшите потребление жирного сыра, замените его рикоттой, робиолой, пармезаном.

7. Предпочтительные способы термической обработки: тушение, запекание, гриль, на пару.

8. Танцы, йога, плавание, велоспорт – подберите себе любой вариант физической активности.

9. Чистите зубы каждый раз после еды. Эта гигиеническая процедура полезна не только для здоровья, но и для стройности.

10. Откройте для себя детокс. Выпивайте 2-3 чашки такого чая ежедневно.

И самое главное: от того, что вы просто выяснили, как похудеть на 5 кг за неделю, вес не уйдёт. Готовьте кухонные весы. Запасайтесь мужеством. Приступайте!