ТОП-10: Никогда не делайте так, если хотите похудеть!

Проходят десятилетия, а желание сбросить лишний вес остаётся главной мечтой многих представительниц прекрасного пола. Особенно оно растёт перед приходом весны, когда уже невозможно будет спрятаться за многослойной одеждой, объёмными свитерами и широкими штанами. Придётся показывать «товар лицом». Вот и начинают женщины «заливать» в смартфон приложения, считающие шаги, калории и килограммы, отказывать себе в еде и отдыхе, изматывая организм строгими диетами и жёсткими тренировками, но всё безрезультатно. Оказывается, многие допускают ошибки в выборе способа избавиться от ненавистных кило, который нередко приводит даже к противоположному результату.

10 худших способов, чтобы похудеть

Пить только соки. В них практически нет белка, поэтому теряется вода и мышечная масса, но не жир. К тому же, при возвращении к обычной твёрдой пище эти килограммы снова увеличатся, как будто они никогда не уходили. Пропускать приемы пищи. Кажется, что пропуск завтрака, обеда или ужина – простой способ резко снизить количество потребляемых калорий. На самом деле это не так. Потому что чем меньше калорий получает организм за один приём пищи, тем сильнее чувство голода. Таким образом, если пропустите завтрак, то будете есть больше в обед, если пропустите обед, переедите за ужином, а если пропустите ужин, станете переедать в первые 4-6 часов следующего дня. И тут же появится прибавка в весе. Полностью избавляться от жира. Отказ от всех форм жира, в том числе и полезного – оливковое масло, авокадо, не только сделает еду безвкусной, но и вызовет тошноту, голод, ухудшит память, а также сделает кожу сухой и шелушащейся. Пить ледяную воду. Замороженная вода, безусловно, заставит усиленно работать организм, что приведёт к сжиганию калорий, но, как показали исследования специалистов из Университета штата Вашингтон, питьё ледяной воды сжигает всего восемь калорий, которые не имеют большого значения для похудения. Принимать однообразную пищу. Есть масса причин, по которым грейпфрутовая или же капустная диета не только не способствует потере веса, но и в долгосрочной перспективе напротив приводит к накапливанию лишних кило. Одна из этих причин – дефицит полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Поэтому приём одного и того же продукта может даже навредить здоровью. Тренировки без остановки. Чем чаще и интенсивнее тренировки, тем выше уровень активности, который провоцирует сильный голод, а значит и желание больше съесть. Даже полезная еда в больших количествах может негативно сказаться на похудении, аннулируя тяжёлый труд в спортивном зале. Часа или двух три-четыре раза в неделю достаточно, чтобы контролировать чувство голода. Питаться неправильным йогуртом. Он – прекрасная еда для похудения, так как богат пробиотиками, улучшающими пищеварение, но неправильно подобранный йогурт может негативно сказаться на сбросе веса. Многие бренды содержат добавленный сахар в виде фруктов или других продуктов, которые могут увеличить количество сахаров до 20 граммов. Попробуйте выбрать йогурт с содержанием сахара менее 10 граммов на порцию или, что ещё лучше, полностью постный! Постоянно сидеть на диете. Как утверждают исследования диетологов, те, кто позволяет себя хотя бы иногда есть жареную пищу или же чизбургеры и хот-доги, теряют больше веса, чем те, кто постоянно придерживается строгой диеты. Добавлять повсюду авокадо. Авокадо считается высококалорийным продуктом, поэтому в день можно употреблять только пятую его часть. Если же съесть весь плод за один раз, то можно получить больше калорий, чем из некоторых замороженных обедов. Нужно не забывать, что потеря веса - это игра с балансировкой калорий. Неправильный учёт калорий. Хотя подсчёт калорий - эффективный способ похудеть, у него есть и обратная сторона. Без надлежащего исследования или руководства можно подумать, что все калории равны. Хотя употребление 1500 калорий чипсов, печенья и газированных напитков не насытит так, как 1500 калорий фруктов, овощей и нежирного белка. Если считаете калории, то употребляйте белок, клетчатку и полезные жиры, оставляя место для маленьких радостей, таких как тёмный шоколад, печенье, заменив белую белковую муку на богатую клетчаткой бобовую.

Чтобы не навредить себе, нужно обдуманно подходить к сбросу лишнего веса, ведь эти 10 худших способов, чтобы похудеть, используют многие, не задумываясь о последствиях.