ТОП-4: Самые циничные женщины по знаку Зодиака

Кто-то скажет, что циниками не рождаются, ими – становятся, но астрологи утверждают обратное. По их мнению, эта черта характера зависит от зодиакального знака, под которым родился человек. Они считают, что самые циничные женщины по знаку Зодиака – это Рыбы, Рак, Скорпион и Весы. Именно эти девушки не привыкли никому верить, они часто делают свой выбор в пользу собственных интересов, видя во всём и всех негативные качества и подвергая сомнению искренность окружающих.

Самые циничные женщины по знаку Зодиака

Рыбы. Эти чувствительные девушки привыкли с раннего возраста носить «эмоциональную броню», которая и не даёт им видеть в людях хорошее. К окружающим они относятся с подозрением, так как уверены, что каждый готов нанести им удар в спину – обмануть или предать. К тому же, Рыбы не терпят фальшивых эмоций и наигранных улыбок, причём это чувство в них настолько сильно, что по мере взросления они просто перестают отличать искренность от лицемерия. Для них все – актёры, которые носят маски, выставляющие их в выгодном свете. Рак. Эта женщина к новым знакомым относится с опаской, так как считает, что в этом мире всем что-то нужно друг от друга. И если старые и проверенные друзья и приятели уже раскрыли свои карты, а значит, Рак знает, что от них ждать, то с незнакомцами, решившими наладить дружеские отношения, нужно держаться настороже: могут пожелать слишком многого. Поэтому Рак всегда прислушивается к своей интуиции, чтобы понять, в чём подвох, почему её позвали на ужин, почему подарили дорогой подарок или же решили пооткровенничать. Это цинично? Но это такая защитная реакция данного знака на то, чтобы не получить травму, когда её меньше всего ждёшь. Скорпион. Представительницы этого зодиакального созвездия привыкли делить окружающих на два лагеря – небольшой, заслуживающий уважения и доверия, и огромный, на который Скорпионы смотрят сверху вниз, считая входящих в него лжецами и лицемерами. Притом уверенность этих женщин в своей правоте настолько непоколебима, что они, беседуя с кем-либо, сразу же уверены, что собеседник врёт, притворяясь искренним. Именно из-за этого со Скорпионами нелегко общаться да и ждать от них помощи тоже не стоит, потому что часто просьбы окружающих остаются без внимания. Исключение составляют только те, кто находится в кругу их близких людей, которые смогли уже заслужить доверие этого знака. Весы. Эти женщины мало кого близко подпускают к себе, поэтому они и склонны к поверхностным отношениям. Весам важнее деловые связи, которые помогут улучшить финансовое положение. Девушка, рождённая под этим знаком, часто видит в окружающих недостатки, хотя к себе относится с большой любовью и не терпит критику, даже если она конструктивная. Её цинизм проявляется и в том, что людей она оценивает по внешнему виду – приятельские отношения заводит с красивыми, умными или богатыми, которые могут ей что-то дать. Те же, кто не способен её каким-либо образом порадовать, обычно очень скоро уходят из её жизни. Притом расставание проходит плавно, с присущей природной тактичностью Весов, как говорится, чтобы никого внешне не обидеть, но в душе у них всё не так радужно.

Циничные женщины – ранимые, мнительные пессимистки, которые никому и никогда не верят. В их голове просто не укладывается, что окружающие бескорыстны и искренни в своём желании помочь, выслушать или же просто сделать приятное. Поэтому и не стоит обижаться на этих милых и чувственных дам, рождённых под вышеперечисленными знаками Зодиака, которые портят жизнь не только себе, но и окружающим. Их нужно просто любить и, возможно, уже скоро циников среди них будет намного меньше.