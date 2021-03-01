Забыть о взвешивании порций. Не тратить время на скрупулёзный подсчёт калорий. Заниматься спортом для здоровья и удовольствия, а не ради потери нескольких десятков граммов. Да, так можно! Рассказываем, как похудеть и есть всё подряд по методу Паоло Бьянкини. Минимум ограничений, максимум удовольствия. Кстати, потеря веса – не единственный плюс, бонусом к нему идут: поднятие тонуса и укреплённая иммунная система. В итоге получаем стройное, подтянутое, энергичное тело!

Разбираем азы

Как похудеть и есть всё подряд: основные правила

молоко, спиртные напитки, газировку, соки, ячменный кофе и женьшень;

добавленные соединения: соль, сахар и уксус.

свежие и вареные овощи;

белки (рыбу, дичь, белое и нежирные куски красного мяса, яйца);

пасту, рис, хлеб;

бобовые;

колбасы (сыровяленые, ветчину, спек);

ароматические специи (перец, тимьян, куркуму, гвоздику, петрушку, чеснок);

свежие фрукты с низким гликемическим индексом (избегать бананов и яблок);

мононенасыщенные, насыщенные жиры омега-6 и омега-3, оливковое масло первого холодного отжима, топлёное масло;

сухофрукты;

мороженое;

сыры;

йогурт, маскарпоне, взбитые сливки;

несладкий травяной чай (не фруктовый), подслащённый фруктозой;

заварной кофе, максимум 3 чашки в день, последняя не позже чем после обеда.

Почему это работает?

Основа метода Бьянкини – принципы пищевой биохимии и насыщающие комбинации продуктов.Проще говоря, одна и та же еда у одних людей оседает килограммами и сантиметрами на талии, у других – транзитом проходит через кишечник. Меню нужно подбирать «под себя», основываясь не на вкусовых предпочтениях, а на знаниях о собственном теле, индивидуальных свойствах метаболизма. Стиль питания влияет не только на вес, но и на гормональную сферу, иммунную систему, энергичность. Хотите, чтобы всё работало эффективно? Откажитесь от малого, чтобы получить большее, и не ленитесь соблюдать ежедневные ритуалы, о которых мы рассказываем ниже.Создатель метода – итальянец Паоло Бьянкини, консультант по питанию и нутрицевтике. Его страсть к изучению пищевой биохимии зародилась в подростковом возрасте. Будучи мальчиком с избыточным весом, Паоло постоянно боролся с лишними килограммами. Каждый из принципов метода он испытал на себе и достиг успешного результата.Начнём с хороших новостей. Метод Бянкини – не диета, а правильно откорректированный стиль питания. У тех, кто выбрал для себя этот путь, нет необходимости взвешивать продукты и подсчитывать калории. Готовить можно любым способом. Витаминные добавки, сахарозаменители, тренировки желательны, но не обязательны. Радикальных ограничений нет.Малюсенькая, но всё-таки ложка дёгтя для худеющих присутствует. Бьянкини запрещает:Итальянский нутрициолог предлагает использовать в меню:Согласитесь, ни одна диета не даёт такого разнообразия.

Обязательное дополнение к стилю питания – 4 ежедневных ритуала, стимулирующих иммунитет и метаболизм, обеспечивающих хорошее настроение и энергичность. Запоминайте.



1. Отдых.



Достаточное количество часов сна (засыпание до 23:00 и подъём не позднее 8:00) важно для общего благополучия нашего тела. В тёмное время суток мозг регулирует иммунную систему, а лимфоциты действуют более эффективно.



2. Спокойствие.



Для стимулирования иммунной системы необходимо спокойствие. Сбрасывайте напряжение за приятными занятиями, чаще выбирайтесь на природу. Восстанавливая баланс нашей центральной и парасимпатической систем, мы стимулируем выработку серотонина, эндорфинов и ацетилхолина.



3. Избавляйтесь от стресса и страха.



Эмоциональный дисбаланс биологически ослабляет иммунитет. Фактически, стресс и страх вызывают тревогу автономной вегетативной системы, активируют механизмы «защиты, атаки и бегства» и побуждают организм вырабатывать адреналин, норадреналин и кортизол.



4. Пробиотики и магний.



Здоровье кишечника требует особого внимания. Проблемы с весом часто начинаются со сбоев работы именно этого органа. Кроме того, баланс микробных популяций важен для нормального метаболизма и крепкого иммунитета. Бьянкини рекомендует принимать пробиотики, с упором на лактобактерии. А чтобы противодействовать формированию состояния ацидоза, принимайте магний перед сном и пейте щелочную минеральную воду.



Теперь, когда вы знаете, как похудеть и есть всё подряд, дело за малым: перейти от теории к практике. Кто готов начать уже сегодня?