5 простых шагов, как похудеть без диеты и ограничений

Как похудеть без диеты и изнурительных ограничений? Ведь они негативно влияют на настроение и подавляют волю. Многих представительниц прекрасного пола интересует вопрос, есть ли эффективное средство для сброса лишнего веса. Оказывается, оно существует. Нужно лишь обзавестись некоторыми здоровыми привычками.

5 лёгких шагов, как похудеть без диеты и ограничений

Не нужно есть в спешке. Очень часто нам не хватает времени, чтобы спокойно поесть, так как в течение дня на каждого наваливается гора работы и множество обязательств. Поэтому так важно научиться рассматривать еду как ещё одно важнейшее обязательство, которому просто необходимо уделять трижды в день хотя бы минут по 15. Притом ни в коем случае нельзя приём пищи совмещать с просмотром телевизора или работой за компьютером и пропускать какой-либо из них. На самом деле нерегулярное питание – сигнал для организма экономить энергию и как можно меньше сжигать калорий. Медленное пережёвывание пищи тоже благоприятно влияет на пищеварение – благодаря ему быстрее приходит чувство сытости и правильно усваивается пища. Бороться со стрессом и высыпаться. Хорошее подспорье для похудения – максимальное ограничение стресса, поэтому так важен качественный сон, который помогут получить йога, медитация и другие расслабляющие практики. Если же постоянно находиться в стрессовом состоянии, то избавиться от лишнего веса будет очень сложно, так как стресс усиливает выработку кортизола в крови, который известен как «гормон стресса». При его избытке могут начаться большие проблемы со здоровьем, включая и увеличение веса. Спокойный сон позволяет организму функционировать должным образом и, следовательно, помогает худеть. Правильный вид спорта. К правильным видам спорта относят боевое искусство, футбол, бег, свободное скалолазание, теннис, велоспорт, плавание и катание на лыжах. Кстати, даже постоянная быстрая и длительная ходьба может привести к отличным результатам. Её можно также использовать как дополнение к основному виду спорта. Прекратить оправдываться. Сидячая работа? Нет времени заниматься спортом? Слишком много обязательств? Не стоит прятаться от борьбы с лишним весом за различными отговорками. Иногда возможность заниматься спортом ближе, чем кажется, физические нагрузки могут стать частью повседневной жизни. Например, отказ от подъёма на лифте в пользу лестницы. Это может показаться мелочью, но данная здоровая привычка может действительно стать стартом для похудения. Работающим недалеко от дома можно пересесть с машины на велосипед. Ну и, конечно, каждый может выделить 10-15 минут, чтобы сделать короткие упражнения утром или в обед, положительно действующие на фигуру. Есть в нужное время. В похудении нам помогают наши биологические часы: важно уважать их и выбирать лучшее время для приёма пищи. Завтрак должен быть в течение одного часа после пробуждения, утренний перекус следует делать примерно через два часа после завтрака. Утро - часть суток, когда рекомендуется принимать большую часть калорий: у организма больше времени для переваривания пищи, а это значит, что утром и метаболизм лучше. Наконец, чтобы улучшить переваривание пищи, рекомендуется ужинать с 18:00 до 20:00, стараясь отдать предпочтение лёгкой пище, а затем по возможности прогуляться перед сном.

Диета - не единственный вариант для тех, кто хочет похудеть, лучшие союзники в этом деле - последовательность, движение и небольшие повседневные привычки.