Как распознать энергетического вампира? 5 признаков того, что он перед вами

Научного определения «энергетический вампир» не существует, однако в повседневной жизни мы с ними часто встречаемся. Это люди, от общения с которыми ощущаешь упадок сил или же депрессию, жизнь становится серой и печальной. Однако не всегда есть возможность дистанцироваться от них, ведь это может быть близкий или родной человек. Но можно пытаться защитить себя. Главное, это научиться выявлять энергетических вампиров в своём окружении, чтобы правильно с ними вести себя. Вот признаки, которые помогут распознать энергетического вампира в вашем окружении.

Как распознать энергетических вампиров? Вот 5 признаков

1. Он всегда жалуется. Эти люди на всё смотрят через призму негатива, они напуганы, поэтому всегда настороже, подвергая любой факт сомнению, а в каждом добром поступке по отношению к ним или другим они всегда ищут подвох. Именно энергетические вампиры могут разглагольствовать о зря потраченных деньгах на шикарную машину, так как впереди кризис и есть вероятность того, что её придётся продать, чтобы как-то выжить и т.п.

Как защитить себя. Во время беседы с вампиром надо построить между собой и им воображаемую стенку. Или лучше вовсе свести на нет общение. Но если и после этого он продолжит накалять обстановку, то вежливо попросить свой поток пессимизма оставить при себе, воспользовавшись для этого такими фразами, как «Возможно, в вашей жизни и происходили такие проблемы, но не факт, что они случатся со мной».

2. Вторгается в ваше личное пространство. У каждого найдётся знакомый или друг, который любит во время разговора сокращать дистанцию, а также постоянно касаться руки, плеча и других частей тела. Этим самым он нарушает личное физическое пространство, которое человек обязательно хочет создать, приложив немалые усилия, отсюда раздражение, вызванное вторжением собеседника, которое приходится подавлять, тем самым ещё более усугубляя ситуацию.

Как защитить себя. Постараться объяснить, что вам не очень удобно, или сказать, что не очень комфортно, когда собеседника не видно – очень тяжело сосредоточиться на том, что он говорит. То есть нужно постараться его отстранить от себя.





3. Нарушает психологическое пространство. Вампиры обожают совать свой нос в чужие дела, задавая вопросы личного характера. Этим они как бы воруют энергию у собеседника, поэтому вам нужно поставить их на место, но желательно без раздражения и гнева. Им это как раз и нужно.

Как защитить себя. На его вопросы нужно отвечать твёрдо: «Мне не нравится говорить об этом». Если не желаете ссориться с ним, можете перевести всё в шутку: «Это мой большой секрет». И, чтобы остановить поток откровений, лучше сказать: «Слушай, я не хочу говорить о своей личной жизни». Или: «Извините, я не люблю давать или получать советы».

4. Обесценивает эмоции. Если поделиться с вампиром своими чувствами или эмоциями, то в ответ можно получить безразличие или же небрежный комментарий, обесценивающий все усилия, вложенные вами в достижение цели. Требуется время для восстановления своих сил после обесценивания.

Как защитить себя. Разрешите себя волноваться о том, что важно и ценно для вас, а не для окружающих. Поэтому желательно не делиться откровенным с вампирами.

5. Драматизирует, повышает голос и конфликтует. Есть люди, которым просто скучно жить, когда всё вокруг спокойно и тихо. Им нравится конфликтовать. Они от этого получают удовольствие, поэтому могут устроить скандал на пустом месте, например, в очереди в магазине, если к ним кто-то близко подойдёт, в парикмахерской, если вдруг не понравится цвет лака, и т.п.

Как защитить себя. Постарайтесь избегать контактов с тем, кто любит поругаться. Скажите ему: «Мне трудно разговаривать с вами, когда вы в таком состоянии. Давайте это обсудим позже».

Теперь вы знаете, как распознать энергетических вампиров. Эти 5 признаков безошибочно укажут на них. Осталось только научиться с ними правильно общаться, если, конечно, в этом есть необходимость, или же поскорее распрощаться с этими сосущими энергию особами.