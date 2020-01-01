5 эффективных способов, как защититься от энергетического вампира

Знания, как защититься от энергетического вампира, рано или поздно могут пригодиться каждому. Ведь ежедневно мы встречаемся с разными людьми, и общение с некоторыми просто выматывает. Возможно, вы даже чувствуете, как идёт обессиливание?

Определить, является ли ваш собеседник энерговампиром или нет, несложно. Так, если после разговора с человеком вы чувствуете прилив сил, прекрасное настроение или же тепло, которое наполняет ваше тело, то этот человек позитивно настроен и готов делиться своими положительными эмоциями с вами. Но, если же, контактируя с кем-то, вы ощущаете негатив и упадок сил, то перед вами, скорее всего, вампир.

Существуют и другие признаки людей, сосущих энергию:

Они постоянно рассказывают вам о своей тяжёлой судьбе и своих проблемах, требуя, чтобы вы пожалели их, тем самым отдали свою энергию. Если же вы этого не делаете, то такой человек может обвинить вас в эгоизме и даже прекратить с вами общение.

Они не терпят противоречий с вашей стороны. Вы с ними должны быть покладисты и послушны.

Они манипулируют вами, постоянно критикуя вас.

Они требуют от вас беспрерывного внимания. Часто начинают спорить ради спора.

Они позиционируют себя, как жертву, против которой ополчился весь мир.

Как защититься от энергетического вампира? 5 эффективных способов

Научитесь говорить «нет». Когда вы так делаете, то вы в буквальном смысле останавливаете поток энергии между вами. Вампир может украсть вашу энергию, только когда вы с ним согласны (возможно, даже неосознанно). Ваша энергия подчиняется вашим приказам. Просто вспомните, как вы гордились тем, когда кому-то отказали. Вы почувствовали себя сильнее? Значит, вы перестали делиться своей энергией, остановили её поток. Наличие чётких границ очень важно для душевной энергии. Соответственно, как только вы говорите «да», но при этом внутри против, вы предаёте себя и отдаёте свои силы. Почувствуйте свою энергию. В тот момент, когда вы начнёте осознавать, что кто-то крадёт вашу энергию, вы можете остановить этот процесс. Ведь никто не может это сделать против вашей воли. Хотя, конечно, не стоит забывать и о том факте, что вампир может обладать большой силой. В этом случае вам придётся приложить намного больше усилий ради того, чтобы перестать быть энергетическим донором. Ваша энергия остаётся с вами. Когда вы чувствуете, что теряете энергию, обнимите себя двумя руками и скажите шёпотом, что ваша энергия должна остаться с вами. Это остановит энергопоток, и ваша сила не уйдёт к другому человеку. Любовь – самая сильная энергия. Как в сказке любовь всегда побеждает, так и в жизни, если вы чувствуете, что вас любят, вы сможете справиться с любыми проблемами, обладая супер силой. Никто не сможет у вас забрать энергию. Поэтому в общении с энерговампиром вспомните о любящих вас людях (можете представить их рядом с собой), и он не сможет вас использовать в своих целях. Кабельная резка. Вы можете сознательно перерезать энерготуннели – верёвки, соединяющие вас и другого человека. Представьте их в виде кабеля, который вы рубите большим мечом или топором. Возможно, первоначально вам придётся повторять это упражнение несколько раз, но вскоре вы научитесь «резать» с первого раза.

Итак, уже сегодня, встретив негативно настроенного человека, вы сможете спокойно с ним общаться, не теряя сил. Ведь теперь вы знаете, как защититься от энергетического вампира, и сможете с лёгкостью применить эти знания на себе.