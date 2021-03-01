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ТОП-5: Самые аккуратные знаки Зодиака

Стремление к чистоте и порядку похвально, если только не доходит до фанатизма. Самые аккуратные знаки Зодиака рождаются с пунктиком в голове, которым нередко напрягают других. Некоторым из них физически больно смотреть на грязь и крайне сложно уживаться с неряхами. Смотрим, кого именно и насколько щедро звёзды одарили уникальной способностью.

 

ТОП-5: Самые аккуратные знаки Зодиака

 

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ТОП-5 самых аккуратных знаков Зодиака

1. Дева - человек-совершенство.

Жизненные приоритеты – абсолютный контроль и безупречная самоорганизация. Наведение порядка для этого знака Зодиака - даже не хобби, а, правильнее сказать, цель существования. Жизнь расписана в режиме 24/7. Точно понятно, что произойдёт завтра, через неделю или даже спустя год. Мысли, дела, вещи учтены, сгруппированы и рассортированы. Неаккуратная Дева – нонсенс, таких просто не бывает.

2. Козерог – королевская опрятность.

Чистота и порядок в вещах обязательны для внутреннего комфорта фаворитов Сатурна. Процесс наведения глянца их не заводит, но воспринимается как норма жизни. Козерог банально не понимает, зачем тратить драгоценное время на поиски нужной вещи в бардаке, если всё исходно должно храниться на своём месте. Его жизненное пространство в идеальном порядке: организовано, практично, оптимизировано.

3. Телец – борец с бардаком.

Лень – не повод жить в бедламе. Руководствуясь этим девизом, Телец, который в сущности склонен к безделью, поднимает пятую точку с дивана и наводит вокруг красоту. Уборку делает без фанатизма, но на совесть. Пыли и паутины в его доме нет ни по углам, ни за шифоньером. А если это не так, Телец, скорее всего, серьёзно заболел.

4. Лев – аккуратность напоказ.

Завышенные амбиции не позволяют блистательному подопечному Солнца допустить оплошность даже в мелочах. Он или она всегда одеты с иголочки, маникюр, причёска, макияж – образцово-показательны. В доме порядок и чистота. По крайней мере в тех местах, которые видны окружающим.

5. Овен – поклонник стандартов.

Оторванная пуговица, грязные туфли, несвежая рубашка – ужас! Патологически чистоплотный Овен ни за что не позволит себе такой слабости. Он живёт по военным стандартам, даже не осознавая этого. При виде кого-то с перекошенным галстуком, внутри у подопечного Марса всё съёживается, а мысли концентрируются на том, как бы деликатно исправить чужую оплошность.

 

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Среди самых аккуратных знаков Зодиака сложнее всего Девам. Культ организации чистоты и порядка у них гипертрофирован, ему вынуждены поклоняться все домочадцы, а некоторых это изрядно раздражает.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 07:59

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