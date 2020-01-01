Мужчины, которые могут уйти, даже когда любят, по знаку Зодиака

Завершение любовных отношений никогда не было и не будет лёгкой задачей, особенно когда чувства ещё не угасли. Но есть такие люди, которые могут дистанцироваться, если почувствуют необходимость в этом, даже по-прежнему любя свою вторую половинку. Такое поведение зависит от знака Зодиака, под которым родился человек, обычно данную тактику общения применяют представители пяти зодиакальных созвездий.

Какие мужчины по знаку зодиака могут уйти, даже если любят

Овен. Они известны своей честностью и страстностью. Однако их страсть может быть слишком пылкой, а честность очень тяжёлой для других. Поэтому Овны, почувствовав, что любовные отношения не приведут ни к чему хорошему, например, помешают их карьере или же ранят партнёра, просто дистанцируются. Так они дают себе время успокоиться и возможность обдумать будущее, как своё, так и своего любимого человека. Этот знак думает, что имеет право решать и за других.

Близнецы. Они стараются быть со своей второй половинкой открытыми, обговаривая возникающие в их отношениях проблемы и недомолвки. Также они всегда спокойно выслушивают своего партнёра, делая соответствующие выводы, помогающие улучшить их общение. Тем не менее, Близнецы - довольно нерешительные существа, которые в моменты кризиса могут дистанцироваться, чтобы разобраться со своими мыслями и после выразить их как можно чётче и доступнее.

Весы. Они довольно легкомысленны и ветрены, поэтому часто влюбляются с первого взгляда, создавая красивую картинку любовных отношений. После наступает разочарование, ведь у каждого есть свои недостатки, а также дискомфорт в общении с любимым. В итоге Весы решают дистанцироваться, чтобы понять, где была первоначально допущена ошибка и как справиться со сложившейся ситуацией.

Козерог. Люди, рождённые под этим знаком, независимы и испытывают острую необходимость решать собственные проблемы самостоятельно. Поэтому при наступлении сложных ситуаций в их жизни они часто ставят точку в отношениях, чтобы не втягивать в неприятности любимого. Освободившись от связи с партнёром, они могут спокойно поразмыслить и принять решение, как действовать, чтобы выйти из кризиса.

Водолей. Они любят быть в одиночестве, чтобы покопаться в своих чувствах и эмоциях, никому не объясняя своё желание дистанцироваться. Просто уходят молча, часто отключая телефон и прекращая общение в социальных сетях. Они не желают, да и не умеют, рассказывать о своих эмоциях и чувствах.

Представители вышеперечисленных знаков Зодиака никого не хотят обидеть или оскорбить своим уходом. Им просто так проще, и их партнёры должны быть готовы к тому, что когда-то может случиться так, что их любимый человек просто уйдёт – тихо и без объяснений.