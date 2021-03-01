Сапиосексуалы – слыхали о таких? Многие сейчас пожимают плечами в недоумении, а астрологи выделили целую касту. Умники и умницы – 5 знаков Зодиака, для которых интеллект важнее красоты. Готовьтесь: на свидании с ними можно и нужно разгадывать кроссворды, обсуждать глобальные мировые проблемы, советоваться по поводу темы для диссертации. Их привлекают: высокий IQ, знания и умение вести действительно интересную беседу. Саморазвитие в режиме non-stop - обязательное условие для завоевания сердца и разума.

Для каких знаков Зодиака интеллект и ум важнее красоты?

Козерог.

Близнецы.

Дева.

Весы.

Рыбы.

Подопечные Сатурна в первую очередь преданы работе и всегда настроены на покорение очередной профессиональной ступени. Люди этого знака подсознательно связывают любовь и карьеру, часто строят семейные отношения с коллегами. Привлечь внимание одинокого Козерога проще всего оригинальной сентенцией, но с условием, что визави готов продолжать содержательный диалог. Если хотите отношений, флиртуйте, не стесняйтесь умничать и обязательно подчёркивайте свои достижения в работе.Им не приходится особо напрягаться, чтобы привлечь внимание участников научных конференций или бизнес-встреч любого уровня. Звёзды одарили Близнецов исключительной харизмой, умом и эмоциональной проницательностью. Подопечные Меркурия всегда в курсе последних светских новостей, сплетен и анекдотов. В компании с ними легко, весело и приятно проводить время. Никаких ложных стеснений. Близнецы без проблем обмениваются контактами и встречаются с интересными людьми любого возраста и общественного статуса.Представители знака Земли равнодушны к всеобщему признанию, их цель – совершенствование. Девы хотят выглядеть безупречно, владеть собой идеально, стать настоящими гуру в профессиональном плане. И партнёра они ищут под стать, такого же дисциплинированного и устремлённого. Запоминайте главные ингредиенты рецепта покорения сердца Девы: уместные философские изречения; знание классической поэзии; умение слушать собеседника.У подопечных Венеры собственное представление о красоте и элегантности, которое не обязательно соответствует общепринятым эстетическим параметрам. У представителей именно этого знака Зодиака пресловутая точка G расположена в мозгу, и пока она не сработает, любви не будет. Кроме того, Весов возбуждают изысканные манеры второй половинки, а также то, как она подаёт себя в обществе. Тем, кто надумал завоевать их расположение, рекомендуем начинать с изучения правил этикета.

Интеллектуальная элита зодиакального круга. Мудрые и сдержанные Рыбы одновременно крайне романтичны и чувствительны. Их легко вовлечь в красивую историю любви стихами, словами и трогательными ухаживаниями. А чтобы роман перерос в счастливый брак, партнёр должен взять на себя нелёгкую обязанность принятия решений, желательно таких, которые совпадают с подсказками интуиции Рыб.



Жить интереснее, если ваш избранник относится к 5 знакам Зодиака, для которых интеллект важнее красоты. Только учтите, погружение в мир науки и философии – не повод забить на собственную внешность. Придётся совмещать полезное с приятным! Только так можно достигнуть гармонии.