5 самых элегантных и стильных знаков Зодиака

У каждого человека свой неповторимый стиль в одежде, однако есть такие женщины, которых называют «породистые». Они необязательно аристократического рода, они не носят только черные платья и шляпы, они просто элегантные и стильные. Одним словом, леди. И как утверждают астрологи, отнести к ним можно только пять знаков Зодиака – на них хочется останавливать свой взгляд и восторгаться.

Самых элегантных знаков Зодиака, кто они?

Весы. Самый элегантный знак Зодиака, умело экспериментирующий. Их природное чувство прекрасного помогает им создать невероятно стильный и модный образ без больших денежных вложений и экстравагантных штучек. Главное их украшение – это шарфик, они его умеют повязывать различными способами, каждый раз делая свой образ оригинальным и неподражаемым. Весы знают чувство меры, поэтому никогда не позволяют себе выглядеть вульгарно. Одеваются с блеском, но без вызова – в их гардеробе невозможно найти ультракоротких и откровенно открытых нарядов, предпочитают пастельные тона и неброские украшения. Лев. Им очень нравится ходить по магазинам и тратить немалые деньги, чтобы хорошо выглядеть, нередко они шьются на заказ у лучшего стилиста. Женщины этого зодиакального созвездия любят оригинальность – изысканные ткани, нетрадиционный стиль, сложный крой и смелость выбора. Они часто надевают что-то возмутительное, чтобы привлечь внимание – ультракороткие юбки, глубокие декольте и яркие украшения. Львы могут даже позволить себе золотистый цвет и броский макияж, но при этом не казаться безвкусными. На них можно лишь ориентироваться в выборе одежды, но достичь такого же эффекта просто нереально. Козерог. Имеют утонченный и умеренный стиль, никогда не выходят за рамки дозволенного. В их гардеробе всегда найдется нужное платье на любой случай. Этот знак просто обожает платья, обычно предпочитая их брюкам. Хотя от стильного брючного костюма тоже не откажется. Козероги умеют быть модными без излишеств: важно, чтобы они чувствовали себя комфортно в одежде, которую носят. Что касается цветовой гаммы, то они придерживаются часто официальных тонов – синий, черный, серый и белый, иногда позволяя себе вкрапления пастельных оттенков – блуза, водолазка или шейный платок. Украшения носят редко. Дева. У этого знака Зодиака безупречный вкус. Как правило, они покупают одежду и обувь только хорошего качества, обычно классику, никогда не выходящую из моды. Девы предпочитают простую и комфортную одежду, которая им подходит, чем модную и супер стильную. Глядя на их вещи, невозможно догадаться, что они могли быть куплены на рынке или же в недорогом магазине, так как выглядят они всегда как из бутика. Изюминка этого знака еще и в том, что он четко разделяет вещи на выход и для повседневного обихода, на вечеринке Девы ослепляют своими яркими облегающими нарядами, в обычной жизни их можно увидеть в джинсах и простом свитере пастельных тонов. Овен. Имеет хороший вкус, но часто страдает от импульсивных покупок. Каждый раз, когда видит красивую вещь, покупает ее, не думая о том, будет ли ее носить в будущем. Дело в том, что женщины этого знака Зодиака обычно ходят в одной и той же одежде, умело ее комбинируя. Обновка же, купленная спонтанно, может висеть годами в гардеробе, ни разу не одетая, если вдруг она после примерки дома показалась Овну некомфортной или неподходящей по какой-либо причине. Что же касается цветовой гаммы, представительницы этого созвездия не привередливы, в их шкафу можно найти вещи всех цветов радуги, выбор же, в чем пойти сегодня, зависит от настроения.

Если вы не нашли себя в списке 5 самых элегантных знаком Зодиака, не расстраивайтесь. Это не показатель, что вы немодные и нестильные, просто, вы не настолько умело подбираете одежду, как представительницы этой пятерки, чтобы привлечь внимание окружающих. Но и этому всегда можно научиться, было бы желание.