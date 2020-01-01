Женщины этих 3 знаков Зодиака больше успешны, когда одиноки

Любовь или самореализация, что важнее? Редким счастливицам удаётся совмещать рост по карьерной лестнице с радостями нежных чувств. Большинству дам приходится либо с головой окунаться в семейный омут, либо становиться железной леди-совершенством. Астрологи настаивают на том, что жизненный выбор во многом определяет гороскоп. По их мнению, женщины трёх знаков Зодиака более успешны, когда одиноки. А как по-вашему, кого больше ценят на рынке невест: хозяек или удачливых карьеристок?

Какие женщины успешны, когда одиноки. Советы астрологов

Женщина Дева – практичность и профессионализм

Звёзды наделили представительниц этого знака эффектной внешностью и неординарным умом, но сэкономили на важном атрибуте благополучных отношений с противоположным полом – розовых очках. Девы не верят в вечную любовь и, избегая душевных ран, не спешат под венец. Мудрые и практичные дамы стремятся к высокому достатку и, как правило, достигают его самостоятельно, благодаря трудолюбию, настойчивости, щепетильности. Им не свойственна безрассудная влюбчивость. Партнёра выбирают обстоятельно, реально оценивая положительные и отрицательные качества. Предпочитают обеспеченных мужчин с высоким статусом в обществе.

Женщина Козерог – амбициозность и авторитетность

Дамы – мастодонты, достигающие поставленной цели сквозь любые препятствия. Сдержанные и необыкновенно здравомыслящие Козероги тратят молодость не на любовные похождения, а на завоевание карьерных высот. Великолепные управленцы и финансисты, они добиваются солидных должностей. Их ценят коллеги, боятся, но уважают подчинённые. Железные-леди на мужчин действуют магнетически, пугая и притягивая независимостью и харизматичностью. Избранника выбирают самостоятельно, когда решат, что пора пришла. Руководствуются подсказками не ума, а сердца. Счастливчикам достаётся дом – полная чаша, работящая умница-жена, вымуштрованные дети. Одно плохо – ласки не хватает.

Женщина Близнецы – интеллект и переменчивость

За маской непредсказуемой легкомысленности представительницы этого знака скрывают цепкий ум и решительность. Начальство ценит Близнецов за неуёмную жажду деятельности, инициативность, умение добиваться требуемого результата. Редко занимают высшие должности, но великолепно управляют собственным небольшим бизнесом, пока не надоест. Часто меняют сферу занятий. Несмотря на неисчерпаемые внутренние резервы, бытовые вопросы энергичных дам тяготят. Те, кто завёл семью по молодости, по глупости, сбегают из дому, прикрываясь работой, сваливая на супруга уборку-готовку-воспитание. В зрелом возрасте женщины-Близнецы в брак вступать не спешат, ищут принцев.

Немаловажно, что представительниц трёх названных знаков Зодиака манит успех и не тяготит одиночество. Есть и такие, кто, игнорируя гороскопы, наслаждается прелестями семейной жизни или преуспевает в освоении обоих жизненных направлений.