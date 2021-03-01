Все мы знаем: угодишь символу года, получишь гармонию и благополучие. Вот и стараемся каждый раз подстроиться под капризных зверушек, олицетворяющих китайский гороскоп. Самые удачные цвета по фэншуй в 2021 году: белый, серебристый, бирюзовый. С 12 февраля именно они будут главенствовать в мире моды и дизайна, привлекая в жизнь успех и благополучие. Но это – база, которую астрологи, как талантливые художники, ярко разнообразили для каждого знака Восточного зодиака.

Что носить: удачные цвета по фэншуй в 2021 году

Абсолютно всем, независимо от года рождения, не помешает добавить в жизнь насыщенные оттенки зелёного и фиолетового. Смело раскрашивайте ими вещи в гардеробе и интерьере, чтобы повысить настроение, привлечь успех. Металлическому Быку понравится такая инициатива, а в благодарность он поддержит любые ваши начинания.

Согласитесь, 5 цветов куда как интереснее, чем 3. Но не все! Смотрим другие подсказки астрологов.

Белый

Традиционно этот цвет ассоциируют с деловой сферой, здоровьем и социальными отношениями. Он привносит в жизнь безмятежность, умиротворение и расслабление. Надевайте белое каждый раз, когда чувствуете подавленность, гнев или тревогу.

Золотой и серебристый

Поберегите для особенных случаев. Астрологи рекомендуют делать золотые акценты в образе, только если нужно продемонстрировать силу. Серебристый металлик подходит для любых неординарных событий. Идеально – для праздничных нарядов.

Синий

Символ доверия, честности, верности. Яркий насыщенный оттенок способствует бодрости и убедительности, улучшает здоровье. Синий цвет поддержит энтузиазм, поможет открыть сердце чудесам, а разум – перспективным идеям.

Зелёный

Эмоционально расслабляет, снимает стресс, заряжает энергией. Одежда зелёного цвета – must have для невротиков и людей раздражительных. Актуальные оттенки 2021: малахит, мята, изумруд.

Не подходит людям, которые родились в год Кролика, Собаки.

Фиолетовый

Подпитывает энергией, заряжает вдохновением. Больше фиолетового вокруг! Раскрасьте в этот цвет повседневную одежду, украшения и аксессуары. Выставьте на подоконник горшки с петунией и фиалками. Разнообразьте предметы декора. С таким цветовым энергетиком любые подвиги по плечу!

Противопоказан родившимся под знаком Лошади, Петуха.

Ярко-красный

Цвет, который всегда в моде. Оружие роковых соблазнительниц, привлекающее всеобщее внимание. Принесёт удачу. Привлечёт позитив.

Красный не подходит людям, которые родились в год Быка, Змеи, Обезьяны, Кабана.

Розовый

Без него весна для юных барышень просто не наступит. Актуальные оттенки 2021: сиреневый и персиковый. В сочетании с белым и фиолетовым розовый цвет мотивирует расширять кругозор, наводить порядок в жизни.

Принесёт неудачу тем, кто родился под знаком Крысы, Козы.

Кроме того, астрологи рекомендуют Драконам исключить из гардероба вещи всех оранжевых оттенков, Тиграм – чёрные.

Удачные цвета для дизайна в 2021 году

Основной акцент в интерьере делайте синим. А чтобы всё было по фэншуй, добавьте бирюзы.

Эксперты-хроматики поддерживают астрологов, объясняя, что второй оттенок расслабляет, культивирует внутреннюю свободу, стимулирует интерес к жизни.

В 2021 году в интерьере также актуальны лимонно-жёлтый, светло-зелёный и классический серый цвет.

Тем, кто остро нуждается в позитивных переменах, поможет кардинальная смена палитры в доме.

Если финансы ограничены, не отчаивайтесь! Раскрашивайте детали: шторы, скатерти, покрывала. Пусть менее эффективно, но лучше, чем вообще ничего.

Теперь вы знаете, какого цвета удача в 2021 году, а значит, всё, что задумали, обязательно получится.