Самый удачный месяц в любви в 2021 году! Узнай прогноз по знаку Зодиака

Приготовьтесь, нас ждёт феерический с точки зрения личного счастья год. Астрологи обещают множество преприятнейших сюрпризов, в числе которых захватывающий дух флирт, умопомрачительная романтика, идеальная гармония и, наконец, семейное благополучие. Самые удачные месяцы в любви в 2021 году – февраль, июнь, сентябрь и декабрь. А теперь, внимание!

Прогноз по знакам Зодиака: кому и когда повезёт

Февраль

Овен, Близнецы, Дева. Погрузившись в чувства, эти счастливчики и не заметят, что на улице морозы.

Овен

Звёзды утихомирят буйные амбиции упрямых рогатиков и даже наградят их терпением. Напряжение отступит. В паре воцарится гармония.

Близнецы

Ни шагу назад, пора доказывать серьёзность намерений и принимать судьбоносные решения. Астрологи дают 99% из 100, что партнёр ответит взаимностью. В общем, собирайте деньги на свадьбу.

Дева

Время счастливых знакомств. Фавориты Меркурия встретят свою настоящую половинку - человека, который примет и полюбит все их недостатки.

Июнь

Телец, Скорпион, Рыбы. Улицы плавятся от жары, а сердце – от любви.

Телец

Лето начинается с романтического настроения. И не зря! Одиноких Тельцов ждут перспективные знакомства и бесконечные свидания.

Скорпион

Полное взаимопонимание с любимым человеком, разве это не прекрасно? Подопечные Марса забудут об одиночестве. Отдых, прогулки, приятные дела – везде вместе!

Рыбы

Разгон от флирта до всепоглощающего чувства незаметен, но так приятен. Астрологи советуют Рыбам отправляться за новыми необычными ощущениями в непродолжительное путешествие.

Сентябрь

Урожай собирают Лев, Весы и Козерог. Кому и что достанется?

Лев

Внезапная атака гормонов снесёт башню. Душа и тело потребуют страсти. Единственная проблема – выбор достойного объекта.

Весы

Пора отпустить прошлое. Потребность в любви обострится ближе к середине месяца. Те, кто в паре, смогут восстановить гармонию и возродить страсть. Одинокие Весы найдут свою симпатию.

Козероги

Начало осени ознаменует собой восхитительный служебный роман. Ответственным Козерогам нелегко: ведь внимание придётся уделять не только работе, но и партнёру.

Декабрь

Рак, Стрелец, Водолей – ваше время любить.

Рак

Месяц исключительно хорош. Чувства постучатся в сердце и взволнуют разум уже в первых числах месяца. И никаких сценариев! Раки растворятся в стихии эмоций.

Стрелец

Кардинальных перемен в любви декабрь не принесёт. Но Стрельцов накроет сентиментальность, желание исправить прежние ошибки и безграничная нежность ко второй половинке. Это будет счастливый месяц.

Водолей

Жизнь прекрасна, если не бросаться в крайности! Водолеи смогут наконец-то выключить режим трудоголика и насладиться прелестями отдыха с близким человеком. Вам 100% понравится!

Прогноз астрологов, безусловно, воодушевляет. Только зачем ждать февраля или июня? Гороскоп – само-собой, но наслаждаться чувствами можно не только в самом удачном месяце для любви, а в каждый момент нашей жизни.