Самые счастливые цвета, которые привлекут любовь в 2021 году
Влияние цвета на настроение, самочувствие, энергетику в целом - неоспоримый факт. Но как подобрать свою палитру? Вариантов несколько. Долгий путь: самостоятельно экспериментировать с гардеробом, интерьером, разными мелочами; осмысливать, сравнивать ощущения и достижения. Короткая дорожка – довериться гороскопу. Астрологи назвали самые счастливые цвета, которые привлекут любовь в 2021 году. Людям одиноким настоятельно рекомендуем не просто ознакомиться, а обязательно проверить подсказки звёзд. Простые решения и яркие краски непременно изменят вашу жизнь к лучшему.
Корректируем энергетику. Счастливые цвета, которые привлекут любовь в 2021 году
Хорошая новость: белые, синие и серые вещички, закупленные модницами в угоду Крысе, по-прежнему актуальны. Металлический Бык благосклонен к неяркой в общем-то гамме, хотя кое-кому придётся кардинально обновиться. Не сомневайтесь и не жадничайте, личное счастье с лихвой компенсирует траты.
Овнам, обладающим сильным темпераментом от природы, звёзды предлагают яркие огненные оттенки: красный, жёлтый и оранжевый.
Тельцам, ищущим пару, обязательно повезёт, если они будут носить вещи розовые, зелёные или синие. Больше импровизируйте. Не бойтесь неординарных решений.
Удача не пройдёт мимо Близнецов, в одежде которых наличествуют канареечный, голубой и серебристый цвет. Осталось только придумать, как их симпатично скомбинировать.
Эмоциональные Раки обретут нереальную решимость и смогут бороться за чувства. Ни шагу назад! Ваши помощники - невинный белый, джинсовый и зелёный цвет.
Благодаря любовным победам Львы почувствуют себя королями жизни! Иначе просто не может быть, если использовать оранжево-золотую палитру.
Чтобы избавиться от занудства и забыть о меланхолии, Девам необходимы серебристый и голубой оттенки. Используйте их где только можно.
Любовь Весов в 2021 году раскрашена тёмно-розовым, а позитив и удача – сине-зелёным. Определитесь, что важнее, и запускайте яркий механизм.
Звёзды положительно повлияют на личную жизнь Скорпионов, если подопечные Плутона и Марса привлекут их внимание. Носите жёлтую и красную одежду, благодаря насыщенному сочетанию вас обязательно заметят.
В 2021 году любимчики проказника Амура – Стрельцы. Их ждёт неимоверное количество романтических приключений. А тем, кто хочет серьёзных отношений, астрологи рекомендуют колёры бордовой палитры.
Первый приз за элегантность и максимальный интерес противоположного пола достанется Козерогам. Но не всем, а тем, кто выберет мистические чёрные и тёмно-серые наряды.
Водолеи – люди "in red". Обязательно к выполнению всем, кто в поиске: вторая половинка не пройдёт мимо, если вы будете в янтарном красном.
Ультрамариновый, бирюзовый и фиолетовый – оттенки Рыб. Родная стихия поможет наладить личную жизнь.
Как использовать счастливые цвета?
Проблем с одеждой не возникнет - 100%. При создании новых коллекций модные дома заранее выясняют у астрологов звёздные тренды.
Несмотря на то, что символ года – металлический Бык, актуальная палитра лишена холодного блеска, а состоит из разных оттенков:
- бледно-зелёного;
- футуристичного голубого;
- лимонно-жёлтого;
- красного.
А фундаментальный серый призван уравновесить буйство красок.
Счастливые цвета, соответствующие знаку Зодиака, в первую очередь используйте в базовом гардеробе. Тем, кому категорически не по душе подсказки астрологов, можно поэкспериментировать с обувью, ремнями, сумками, платками.
Чтобы закрепить успех, добавьте нужных красок в интерьер. И не обязательно переклеивать обои. Обновите шторы и домашний текстиль, разнообразьте обстановку приятными мелочами.
Верить ли гороскопу? Ответ на вопрос каждый выбирает сам. Одно точно: чтобы убедиться или разочароваться в советах астрологов, нужно попробовать привлечь любовь с помощью самых счастливых цветов 2021 года.
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