Влияние цвета на настроение, самочувствие, энергетику в целом - неоспоримый факт. Но как подобрать свою палитру? Вариантов несколько. Долгий путь: самостоятельно экспериментировать с гардеробом, интерьером, разными мелочами; осмысливать, сравнивать ощущения и достижения. Короткая дорожка – довериться гороскопу. Астрологи назвали самые счастливые цвета, которые привлекут любовь в 2021 году. Людям одиноким настоятельно рекомендуем не просто ознакомиться, а обязательно проверить подсказки звёзд. Простые решения и яркие краски непременно изменят вашу жизнь к лучшему.

Корректируем энергетику. Счастливые цвета, которые привлекут любовь в 2021 году

Хорошая новость: белые, синие и серые вещички, закупленные модницами в угоду Крысе, по-прежнему актуальны. Металлический Бык благосклонен к неяркой в общем-то гамме, хотя кое-кому придётся кардинально обновиться. Не сомневайтесь и не жадничайте, личное счастье с лихвой компенсирует траты.

Овнам, обладающим сильным темпераментом от природы, звёзды предлагают яркие огненные оттенки: красный, жёлтый и оранжевый.

Тельцам, ищущим пару, обязательно повезёт, если они будут носить вещи розовые, зелёные или синие. Больше импровизируйте. Не бойтесь неординарных решений.

Удача не пройдёт мимо Близнецов, в одежде которых наличествуют канареечный, голубой и серебристый цвет. Осталось только придумать, как их симпатично скомбинировать.

Эмоциональные Раки обретут нереальную решимость и смогут бороться за чувства. Ни шагу назад! Ваши помощники - невинный белый, джинсовый и зелёный цвет.

Благодаря любовным победам Львы почувствуют себя королями жизни! Иначе просто не может быть, если использовать оранжево-золотую палитру.

Чтобы избавиться от занудства и забыть о меланхолии, Девам необходимы серебристый и голубой оттенки. Используйте их где только можно.

Любовь Весов в 2021 году раскрашена тёмно-розовым, а позитив и удача – сине-зелёным. Определитесь, что важнее, и запускайте яркий механизм.

Звёзды положительно повлияют на личную жизнь Скорпионов, если подопечные Плутона и Марса привлекут их внимание. Носите жёлтую и красную одежду, благодаря насыщенному сочетанию вас обязательно заметят.

В 2021 году любимчики проказника Амура – Стрельцы. Их ждёт неимоверное количество романтических приключений. А тем, кто хочет серьёзных отношений, астрологи рекомендуют колёры бордовой палитры.

Первый приз за элегантность и максимальный интерес противоположного пола достанется Козерогам. Но не всем, а тем, кто выберет мистические чёрные и тёмно-серые наряды.

Водолеи – люди "in red". Обязательно к выполнению всем, кто в поиске: вторая половинка не пройдёт мимо, если вы будете в янтарном красном.

Ультрамариновый, бирюзовый и фиолетовый – оттенки Рыб. Родная стихия поможет наладить личную жизнь.

Как использовать счастливые цвета?

Проблем с одеждой не возникнет - 100%. При создании новых коллекций модные дома заранее выясняют у астрологов звёздные тренды.

Несмотря на то, что символ года – металлический Бык, актуальная палитра лишена холодного блеска, а состоит из разных оттенков:

бледно-зелёного;

футуристичного голубого;

лимонно-жёлтого;

красного.

А фундаментальный серый призван уравновесить буйство красок.

Счастливые цвета, соответствующие знаку Зодиака, в первую очередь используйте в базовом гардеробе. Тем, кому категорически не по душе подсказки астрологов, можно поэкспериментировать с обувью, ремнями, сумками, платками.

Чтобы закрепить успех, добавьте нужных красок в интерьер. И не обязательно переклеивать обои. Обновите шторы и домашний текстиль, разнообразьте обстановку приятными мелочами.

Верить ли гороскопу? Ответ на вопрос каждый выбирает сам. Одно точно: чтобы убедиться или разочароваться в советах астрологов, нужно попробовать привлечь любовь с помощью самых счастливых цветов 2021 года.