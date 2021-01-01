ТОП-5: Знаки Зодиака, которые не терпят критики в свой адрес

Быть осуждённым другими – довольно распространённый страх, но среди двенадцати зодиакальных созвездий есть такие, которые просто не переносят неодобрения в свой адрес. И причин для этого две: первая - самоуверенность и убеждённость, что они никогда не допускают ошибок, и вторая - нерешительность и опасение в чём-то ошибиться.

Знаки Зодиака, не терпящие критику в свой адрес

Овен. Этот знак вовсе не терпит, когда его судят, так как гордый, упрямый, обладатель сильного характера считает себя всегда правым и приходит в ярость, если кто-то смеет указывать на его ошибки. В такой момент Овен становится агрессивным и очень вспыльчивым, поэтому лучше не спорить с ним в открытую, не обсуждая ни его выбор, ни его отношение к данной ситуации. С ним нужно быть выдержанным и очень корректным, чтобы дипломатично только намекнуть на его промах, и лишь в том случае, когда невозможно промолчать. Водолей. Этот знак ненавидит, когда его осуждают, потому что ему чужды социальные условности и предрассудки. Неудивительно, что среди представителей этого созвездия так много бунтарей и нонконформистов. Для них личная свобода превыше всего – это фундаментальная ценность, а значит, в этом вопросе невозможны какие-либо компромиссы. Если кто-то будет пытаться навязать им свою точку зрения, указывая на их недостатки или ошибки, то, скорее всего, Водолей закроется и постарается свести к минимуму общение с этим человеком, так как воспринимает критику как атаку на личное пространство. Козерог. Этот знак не любит, чтобы ему указывали на его промахи, делали замечания или же показывали, что он неправ. На критику Козероги реагируют очень остро – тут же начинают нападать на того, кто посмел их обвинить в неправоте. В итоге критиковать будут они. А тот, кто позволил себе критиковать представителей данного созвездия, тут же будет занесён в чёрный список, притом безвозвратно. С Козерогами нужно действовать аккуратно, через намёки, обходя все острые углы. Рак. Представители этого знака настолько не уверены в себе, что очень боятся допустить какую-либо ошибку и услышать в свой адрес критические замечания. Раки начинают сильно переживать, снова и снова думая, что было сделано не так и какие были сказаны слова, указывающие на допущенную оплошность. Они закрываются - молчат или же начинают плакать. Поэтому, чтобы не ранить душу Раков, им лучше в дипломатичной форме сказать о том, что они в чём-то ошиблись. Этот знак всё спокойно исправит. Рыбы. Это очень чувствительный и эмоциональный знак, тяжело переносящий критику, воспринимая её как желание критикующего обидеть или сделать больно. Услышав о своих ошибках, Рыбы обычно делают неправильные выводы, что сильно вредит их самооценке и внутреннему состоянию. Поэтому с ними нужно действовать по принципу «кнута и пряника», причём последнего должно быть больше: похвалить-пожурить и опять похвалить, чтобы этот знак не понял, что его критикуют.

Говорить окружающим об их ошибках нужно, тем более если от этого зависит, например, результат важной работы, но только нужно помнить, что есть знаки Зодиака, не терпящие критику в свой адрес. С ними необходимо быть аккуратными, проявить терпение, тактичность и дипломатию, тогда они не обидятся, а значит не будут держать зла.