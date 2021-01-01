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ТОП-5: Знаки Зодиака, которые не терпят критики в свой адрес
Быть осуждённым другими – довольно распространённый страх, но среди двенадцати зодиакальных созвездий есть такие, которые просто не переносят неодобрения в свой адрес. И причин для этого две: первая - самоуверенность и убеждённость, что они никогда не допускают ошибок, и вторая - нерешительность и опасение в чём-то ошибиться.
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Знаки Зодиака, не терпящие критику в свой адрес
- Овен. Этот знак вовсе не терпит, когда его судят, так как гордый, упрямый, обладатель сильного характера считает себя всегда правым и приходит в ярость, если кто-то смеет указывать на его ошибки. В такой момент Овен становится агрессивным и очень вспыльчивым, поэтому лучше не спорить с ним в открытую, не обсуждая ни его выбор, ни его отношение к данной ситуации. С ним нужно быть выдержанным и очень корректным, чтобы дипломатично только намекнуть на его промах, и лишь в том случае, когда невозможно промолчать.
- Водолей. Этот знак ненавидит, когда его осуждают, потому что ему чужды социальные условности и предрассудки. Неудивительно, что среди представителей этого созвездия так много бунтарей и нонконформистов. Для них личная свобода превыше всего – это фундаментальная ценность, а значит, в этом вопросе невозможны какие-либо компромиссы. Если кто-то будет пытаться навязать им свою точку зрения, указывая на их недостатки или ошибки, то, скорее всего, Водолей закроется и постарается свести к минимуму общение с этим человеком, так как воспринимает критику как атаку на личное пространство.
- Козерог. Этот знак не любит, чтобы ему указывали на его промахи, делали замечания или же показывали, что он неправ. На критику Козероги реагируют очень остро – тут же начинают нападать на того, кто посмел их обвинить в неправоте. В итоге критиковать будут они. А тот, кто позволил себе критиковать представителей данного созвездия, тут же будет занесён в чёрный список, притом безвозвратно. С Козерогами нужно действовать аккуратно, через намёки, обходя все острые углы.
- Рак. Представители этого знака настолько не уверены в себе, что очень боятся допустить какую-либо ошибку и услышать в свой адрес критические замечания. Раки начинают сильно переживать, снова и снова думая, что было сделано не так и какие были сказаны слова, указывающие на допущенную оплошность. Они закрываются - молчат или же начинают плакать. Поэтому, чтобы не ранить душу Раков, им лучше в дипломатичной форме сказать о том, что они в чём-то ошиблись. Этот знак всё спокойно исправит.
- Рыбы. Это очень чувствительный и эмоциональный знак, тяжело переносящий критику, воспринимая её как желание критикующего обидеть или сделать больно. Услышав о своих ошибках, Рыбы обычно делают неправильные выводы, что сильно вредит их самооценке и внутреннему состоянию. Поэтому с ними нужно действовать по принципу «кнута и пряника», причём последнего должно быть больше: похвалить-пожурить и опять похвалить, чтобы этот знак не понял, что его критикуют.
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Говорить окружающим об их ошибках нужно, тем более если от этого зависит, например, результат важной работы, но только нужно помнить, что есть знаки Зодиака, не терпящие критику в свой адрес. С ними необходимо быть аккуратными, проявить терпение, тактичность и дипломатию, тогда они не обидятся, а значит не будут держать зла.
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