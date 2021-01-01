Топ-5 самоироничных знаков Зодиака

Лёгкое и ироничное отношение к жизненным неудачам, своим недостаткам во внешности или же характере – это дар, которым награждают нас звёзды. Ведь умение посмеяться над самим собой дано лишь представителям некоторых созвездий. Астрологи выделили пять иронично-самокритичных зодиакальных созвездий.

Топ-5 знаков Зодиака, ироничных по отношению к себе

Телец. Представители этого знака очень ревниво относятся к чужим достижениям. Они всегда хотят быть лучше всех. Однако признаться себе, что кто-то быстрее поднялся по службе или же живёт в более счастливом браке, Телец не может. Однако не стоит путать такую реакцию с завистью, этот знак её практически никогда не чувствует, просто ему не нравится быть вторым. Поэтому добродушный Телец и решил свои промахи переводить в шутку, смеясь над своими невзгодами. Такая защитная реакция является приятной чертой характера, за которую Тельца часто ценят и любят окружающие. Стрелец. Весёлые, оптимистичные и очень общительные представители этого знака никогда не обращают внимания на то, что о них говорят окружающие. Их жизнь настолько динамична, что им просто некогда думать об обидных словах в свой адрес. Интеллект Стрельцов помогает относиться к себе иронично, они всегда готовы с юмором обсудить собственные и чужие промахи, переведя всё в шутку, над которой засмеётся даже самый злобный критик. К тому же, этот знак настолько позитивен, что всегда видит наполовину полный стакан, даже когда сталкивается с серьёзными препятствиями, реагируя легко и иронично. Весы. Спокойные добряки стараются во всём достичь баланса. Они настолько ненавидят конфликты, что на любые провокации в свой адрес реагируют с иронией. Именно это качество и делает их популярными и востребованными среди друзей и знакомых. К тому же, Весы лояльны к ошибкам других и всегда готовы прийти на помощь, чтобы исправить их вместе, делая это весело и с долей юмора, но чтобы ни в коем случае никого не обидеть. Весам проще посмеяться над происходящим, чем заниматься самобичеванием. Хотя иногда они всё-таки устраивают себе дни критики и недовольства. Близнецы. Это один из самых приветливых знаков Зодиака, который не боится быть забавным, особенно если это по душе публике. Близнецам очень важно нравиться окружающим, поэтому они всегда естественны и открыты в любой компании, как знакомой, так и среди людей, с которыми они только познакомились, они не боятся раскрывать свои несовершенства. Считают, что лучше вместе посмеяться над ними. Тем более, что их самооценка не зависит от чужого мнения. Если все вокруг радостны, то и Близнец счастлив. И неважно, что поводом для смеха стал именно он. Рыбы. Хотя рождённые под этим созвездием - очень эмоциональные и чувствительные, вечно пытающиеся ускользнуть от критики и наблюдений окружающих, они люди с чрезвычайно острой самоиронией. Рыбы привыкли отвечать на все сплетни о себе с улыбкой и пресловутым врождённым обаянием, оставляя недруга немного удивлённым и ошеломлённым. Парадокс ещё и в том, что на колкости окружающих Рыбы реагируют болезненно, хотя и не показывают этого, а сами над собой постоянно иронизируют. На самом деле таким образом они хотят избежать конфликтов, поэтому и готовы посмеяться над своими слабостями, только бы всюду царили мир и взаимопонимание.

Эти 5 самоироничных знаков Зодиака могут растопить любой лёд в отношениях, разрядить непростую обстановку или же просто всех повеселить. К тому же, такие люди вызывают уважение, так как преодолеть собственные комплексы дано не всем.