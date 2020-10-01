ТОП-5: Самые осторожные мужчины по знаку Зодиака

Благоразумность – это прекрасная мужская черта, так как её обладатель всегда думает о последствиях своих слов, действий и решений. Поэтому большинство девушек очень ценят в своей второй половинке благоразумие, будучи уверенной, что с таким партнёром ей не стоит ждать таких неприятных сюрпризов, как разбазаривание семейного бюджета, безрассудные идеи, которые он хочет реализовать любым путём, и многих других проблем. Однако такая осторожность останавливает мужчин и от слишком дорогих подарков, а также сумасшедших жестов ради любимой. Безусловно, каждая выбирает партнёра по себе, поэтому кому-то это даже очень нравится, но всё же лучше заранее знать, чего ждать от своей второй половинки.

Самые осторожные мужчины по знаку Зодиака

Весы. Эти мужчины по своей природе очень уравновешенны и осмотрительны, поэтому часто нерешительны и не уверены в своём выборе. С ними нелегко жить женщине, мечтающей о широких поступках и дорогостоящих подарках, так как Весы редко их делают. И тут вопрос не в жадности, а в вечном сомнении, понравится ли любимой сделанное, подаренное или сказанное. Такие парни никогда не решатся и на серьёзные перемены, связанные, например, с переездом семьёй в другой город или страну, даже если будут точно знать, что там они будут жить намного лучше. Часто партнёршам Весов приходится брать ответственность за многие жизненно важные вопросы на себя. Рак. Они довольно незрелые мужчины, которые постоянно осторожничают, так как всего боятся. И в первую очередь у них страх перед ответственностью, они стараются её перекладывать на чужие плечи. И, если девушки, рождённые под этим зодиакальным созвездием, часто энергичны, то мужчины обычно жмут на тормоз, в том числе и в отношениях. Раки могут годами любить девушку, но так и не признаться ей в своих чувствах из страха, что его не поймут, оттолкнут или же вовсе ранят. Парни данного созвездия к этому не готовы. Дева. Нельзя сказать, что мужчины этого знака не готовы совершать широкие жесты, но перед тем, как они решаются на них, всё взвешивают, чтобы впоследствии не потерять большую сумму денег. Если же они понимают, что их действия принесут крупную прибыль, Девы обустроят всё в лучшем виде. С одной стороны, это кажется меркантильно, но с другой, это означает, что будучи супругом, Девы точно не разбазарят все накопленные деньги, например, на покупку дорогого авто своей мечты. Они всегда складывают копеечку к копеечке. Так что природная скрупулёзность в этом вопросе даже преимущество. Козерог. Этот мужчина совсем по-разному ведёт себя со знакомыми и незнакомцами. Если он давно знает человека и понимает, что может на него рассчитывать, то он способен на всплески эмоций и широкие жесты. Он готов даже к свадьбе на Лазурном побережье в дорогостоящем отеле. Но, если же Козерог относится к кому-то с подозрительностью, то он будет с ним супер осторожным, страшась, что его могут использовать в своих целях. Поэтому его второй половинке с ним нужно вести себя искренне и честно, тогда её жизнь будет роскошна. Любой обман с её стороны приведёт к холодности Козерога. Водолей. Этот знак не любит никаких сложностей, тем более эмоционального характера. Его очень раздражают слёзы, ему становится скучно. Для него важнее всего его независимость, которую он ни на кого и ни на что не променяет. Он ищет такие отношения, где не будет кипеть страсть, а будет царить дружба, чтобы женщина на интуитивном уровне чувствовала, когда ему хочется побыть одному, а когда он готов к общению. Поэтому Водолей никогда и не станет обманывать свою вторую половинку романтическими жестами, считая, что она должна понимать, что её ждёт в будущем с ним.

Эти самые осторожные мужчины по знаку Зодиака могут привлечь женщин, ждущих в отношениях не бури эмоций, а спокойствие и стабильность. Остальным же нужно подумать, прежде чем связывать с ними свою судьбу – всё может быть довольно сложно.