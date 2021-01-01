ТОП-5: Самые неразговорчивые знаки Зодиака

Болтливость или же замкнутость зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Как считают астрологи, только пять знаков Зодиака чаще слушают, чем говорят, и на это у каждого из них свои причины.

5 самых неразговорчивых знаков Зодиака

Козерог. Обладатель застенчивого, прагматичного и рационального характера, которым руководят безграничные амбиции, подталкивающие посвятить себя карьере, а не тратить время понапрасну на разговоры, считается самым молчаливым знаком Зодиака. Он не любит общение и компании, предпочитая одиночество. Козерог равнодушен к проблемам других, но и о своих тоже не распространяется. Единственная возможность узнать, что у него на уме – это оказаться рядом с ним, когда он в нетрезвом состоянии. Но даже в такие моменты он старается контролировать свои слова, поэтому и не раскрывается до конца. К тому же, Козероги плохие ораторы, и они об этом знают. По этой причине они тоже предпочитают больше слушать, чем говорить. Телец. Этот знак молчит до тех пор, пока не поймёт, стоит ли доверять своему собеседнику. Так как у Тельца есть страх оплошать, он предпочитает сначала послушать, что говорят, чтобы подстроиться под остальных. Дело в том, что этот знак не привык ни с кем спорить, при этом всегда оставаясь при своём мнении. Обычно он со всеми соглашается, а потом всё равно делает по-своему. Самое большое желание представителей этого созвездия - окружить себя людьми, которым можно доверять и которые знают, как успокоить их, поэтому они и молчаливы с незнакомцами и теми, кто может их обидеть, унизить своими словами, а с близкими друзьями, родными и членами семьи экспансивны и общительны. Рак. Люди, рождённые под этим знаком, настолько застенчивы и ранимы, что предпочитают отмалчиваться, находясь на публике. Они боятся сказать глупость, поэтому часто изолируют себя от окружающих, отсюда и пошло, что Раки – скрытные знаки. Однако, если рядом с ними находится близкий человек или же представители этого знака окружены искренними друзьями, то их можно читать как открытую книгу. В такие моменты они любят пофилософствовать, проникнуть в чувства и мысли собеседника, подобрать нужные слова для поддержки, а также постараться рассмешить, тем самым расслабиться самому и расположить к откровению остальных. А шутить Раки умеют, так как обладают прекрасным чувством юмора и широким кругозором. Водолей. Из-за своего природного нетерпения к условностям и социальным связям, этому знаку сложно найти собеседника, который сможет его понять. Его мировоззрение сильно отличается от окружающих, поэтому Водолеи и предпочитают отмалчиваться, сугубо отвечая на заданные вопросы, но никогда не раскрываясь по-настоящему. Они могут делать вид, что слушают то, что им говорят, но на самом деле думать о своём, кивая, создавая впечатление поддержания разговора. Этот знак даже со своими близкими чаще слушает, чем говорит, боясь раскрыть свои тайны. Их у него очень много. Дева. Этот знак мало говорит только по одной причине – он всегда обдумывает каждое своё слово. Также молчание Дев можно объяснить и тем, что они не разбираются в теме данного разговора. Как только речь зайдёт о том, в чём они смыслят, то их речь будет просто литься сплошным потоком, остановить который невозможно. Кстати, нередко представители данного созвездия неразговорчивы, так как не хотят тратить свою энергию на неинтересного для них человека. Можно сказать, что Девы не являются настоящими молчунами, хотя часто окружающие их ассоциируют с ними.

Часто самые неразговорчивые знаки Зодиака считаются таковыми незаслуженно. Если рядом с ними настоящие друзья, то они открыты к общению, нередко являясь интересными собеседниками.