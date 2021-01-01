ТОП-5 самых здоровых знаков Зодиака в 2021 году

Как думаете, от чего зависит наше здоровье? В числе первоочередных факторов влияния - генетика и образ жизни, но это только первые пункты длинного списка. Обязательная составляющая перечня - влияние планет. Астрологи, конечно же, уже всё проанализировали и отчитались. Внимание, 5 самых здоровых знаков Зодиака в 2021 году. Энергетический потенциал этих представителей гороскопа будет в разы выше, чем у других. Сфера в буквальном смысле жизненно важная, поэтому смотрим, кого звёзды выбрали в любимчики.

5 самых здоровых знаков в 2021 году

1. Стрелец



Шутка ли, возглавить столь значимый рейтинг! Секрет Стрельца – упорство и сильный характер. Подопечные Юпитера, как правило, любят спорт и разного рода физическую активность, что благотворно влияет на самочувствие. И диета для них – не каторга, а норма жизни. В 2021 году здоровье Стрельца – повод для зависти. Но астрологи рекомендуют не расслабляться, а соблюдать профилактику. Особых причин для беспокойства нет, разве что ежедневный стресс может провоцировать головную боль.

2. Лев



Почётное второе место – серьёзная заявка на успех. Покровительство могущественного Солнца - секрет отличной физической формы Льва. Люди этого знака, как правило, не страдают проблемой избыточного веса и минимально подвержены вредным привычкам. Относительно слабое место в 2021 году – сердечно-сосудистая система. И то, далеко не у всех. Если Лев занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни, то может нянчить правнуков даже в глубокой старости, не страдая слабостью и маразмом.

3. Козерог

Звёздам надоело хроническое переутомление любимчиков Сатурна, поэтому они решили взять над ними шефство. И не просто так, а включили в ТОП-5. Козерогу следует помнить, что работа – не единственная радость в жизни, тогда всё будет хорошо. Риск развития хронических заболеваний - минимальный, при условии нормального режима питания и сна. Но будьте осторожны, на бытовой травматизм протекция звёзд не распространяется.

4. Весы

Сильный иммунитет. Уравновешенный характер. Внимательное отношение к собственному здоровью. Благодаря этим качествам Весы в списке самых здоровых знаков Зодиака каждый год, 2021 – не исключение. Правда, астрологи не исключают проблем с артериальным давлением. Звездочёты рекомендуют Весам не злоупотреблять алкоголем, чаще и дольше гулять на свежем воздухе.

5. Овен

Пятое место хоть и не первое, но неплохой результат. Энергии и внутренних сил Овна достаточно, чтобы преодолеть практически любой недуг. Да, только любое правило сопровождают исключения. Свободным фаворитам Марса не помешает осторожность в любовных связях. Проказница Венера может неожиданно напакостить Овну серьёзно и надолго. Предохраняйтесь!

Не расстраивайтесь, если не попали в список самых здоровых знаков в 2021 году. Прогнозы звездочётов – это ещё не диагноз. Лишнее внимание к самочувствию никому не помешает. Старайтесь не переохлаждаться, соблюдайте меры профилактики COVID-19, больше отдыхайте и не забывайте о правилах питания. Всем здоровья!