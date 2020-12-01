Вот это поворот! 4 знака Зодиака, которых ждут самые большие перемены в 2021 году

Уставшие от обилия неприятных сюрпризов, все мы с надеждой ждём наступления следующего года. Бык, покровительствующий грядущим двенадцати месяцам, славится стабильностью и консерватизмом. Но вы же понимаете, что без изменений не обойдётся?! Помимо зверушки-тотема, существует ещё движение планет и множество других факторов, влияющих на нашу жизнь. Астрологи уже просчитали весь расклад и назвали 4 знака Зодиака, которых ждут самые большие перемены в 2021 году. Читаем. Запоминаем. Готовимся.

Самые большие перемены ждут 4 знаков зодиака в 2021 году

Телец

Увы, с зоной комфорта, где так уютно и безопасно, придётся попрощаться. Консервативным подопечным Венеры сложно предпринимать решительные шаги, но обстоятельства не оставляют выбора.

Первая хорошая новость: перемены, которые пророчат звёзды Тельцам в 2021 году, однозначно к лучшему.

В зоне внимания небесных покровителей личная жизнь. Одиноких представителей второго знака Зодиака ждёт большая любовь. У тех, чьё сердце, казалось бы, занято, велика вероятность смены партнёра.

Также порадуют финансы и карьера. В 2021 году тяжёлые труды и усилия наконец окупятся. Заслуги Тельцов признает начальство и повысит в должности.

Не бойтесь перемен. Позитивные тенденции отразятся на личностных особенностях. Уже осенью трансформация жизни замедлится, и вы почувствуете себя уверенным, твёрдо стоящим на ногах человеком.

Близнецы

Вот уж кого сюрпризы звёзд не пугают, а радуют.

Если вы по гороскопу Близнецы, 1 января пристегнитесь ремнём безопасности. После боя новогодних курантов жизнь наполнят невероятные и захватывающие события. Ловите хвост удачи!

Пик активности перемен в личной жизни – с мая по июнь. В это время Близнецов ждут судьбоносные встречи. Август и сентябрь принесут размолвки и трудности в понимании второй половинки. С октября события стабилизируются, всё пойдёт чётко по плану.

Та-да-дам! В 2021 году Близнецы смогут наконец-то реализовать творческий потенциал. Астрологи предупреждают: очень вероятна смена сферы деятельности. Появится реальный шанс посвятить себя любимому делу.

Только не позволяйте никому сбивать вас с толку!

Лев

Звёзды дразнят любимчиков Солнца, предоставляя им сразу несколько перспективных направлений. Охватить всё одновременно не получится, придётся сделать выбор и развивать одно.

Дальнейший успех зависит от стараний и решительности.

Самые сложные месяцы – январь-март. Преграды возникают из ниоткуда, мелкие неприятности сыплются со всех сторон. В этот период придётся подключить все внутренние резервы терпения.

Лучшее время – с июня по октябрь. В эти месяцы Львов ждут позитивные перемены в любви и потрясающие возможности продвижения по карьерной лестнице.

Дева

В 2021 году люди шестого знака Зодиака смогут закрыть ряд вопросов, не дававших им спокойно жить долгое время.

События сложатся настолько благоприятно, что у негативных последствий просто нет шансов. Полная победа, вероятнее всего, произойдёт в июле-августе.

Девы наконец расслабятся, избавятся от необходимости постоянного контроля и поймают дзен.

Предпосылки к положительным переменам уже есть. Проанализируйте текущее состояние дел, составьте стратегический и тактический план на ближайшие месяцы. Крайне важно договориться с самим собой, осознать, что не всё происходящее зависит от вас.

4 знака Зодиака, которых ждут самые большие перемены в 2021 году, даже при минимальных усилиях состоят в любимчиках у звёзд. Остальные же – как повезёт. Главное – не просто понять, чего хочется от жизни, но и двигаться к цели!