2021 год будет худшим для этих 3 знаков Зодиака

Устав от ужасов високосного 2020 года, все ждут 31 декабря и боя курантов с надеждой, что жизнь изменится к лучшему. Перемены обязательно будут, но не факт, что позитивные. Астрологи уже определились с тенденциями: 2021 год будет худшим для 3-х знаков Зодиака. Юпитер, который отвечает за удачу, обойдёт эту троицу стороной. Зато Сатурн, щедро раздающий гадости, окажет максимум внимания. Остаётся лишь верить, что предупреждение звездочётов увидят и сумеют противостоять неприятностям. Смотрим, кто же попадёт в немилость.

К сожалению, 2021 год будет худшим для них. Кто же эти 3 знака Зодиака, кому не повезёт?

Рак

Слабое место – профессиональная сфера. Конкуренты активизируются. Неприятности сопровождают реализацию любых бизнес-проектов.

Ранее полученных знаний для движения вперёд недостаточно. Придётся много учиться и искать другие способы повышения квалификации.

Враги почувствуют слабину и обязательно постараются ею воспользоваться.

2021 год для Рака будет крайне сложным. Чтобы преодолеть все трудности, потребуется немало сил. Радует одно: у представителей этого знака всегда есть внутренний резерв.

Совет астрологов: держите язык за зубами. Доверяйте и надейтесь только на тех людей, кто действительно этого заслужил.

Весы

Проблемы появятся оттуда, откуда не ждали: под угрозой личная жизнь. Одиноким Весам астрологи пророчат изматывающий душу роман, а влюблённым – неприятности, связанные со второй половинкой.

Скандалы с боем посуды. Раздел имущества. Измены. Обвинения во всех грехах. Эмоции забьют фонтаном, а во второй половине года напор ещё и усилится. Учтите, стресс вредит здоровью!

Совет астрологов: не ищите в себе недостатки. От токсичных отношений необходимо избавляться и точка!

Овен

Определённость лишь одна: напасти начинаются, как только Юпитер входит в Козерог. Препятствия возникают там, где их в принципе не должно быть.

Овнам покажется, что их прокляли на неудачу.

Тщательно просчитанные проекты либо не пойдут в развитие с самого начала, либо, что ещё хуже, провалятся на финальном этапе.

В личной жизни – постоянные эмоциональные встряски, вместо поддержки и сочувствия.

Финансы – швах!

Оформлять страховку и запасаться успокоительными можно уже сейчас.

Совет астрологов: самое умное, что вы можете сделать – избегать судьбоносных решений и изменений.

Увы и ах, прогноз на 2021 год для Рака, Весов и Овна совсем не радует. Если верить звездочётам, то этим 3-м знакам Зодиака предстоит действительно худшее время. В такой ситуации можно либо бороться с судьбой, либо смириться и ждать, пока всё само-собой наладится. Что выбираете вы?