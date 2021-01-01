Изучив прогнозы на год для каждого знака Зодиака, невозможно оспорить тот факт, что не все 12 месяцев будут успешны. Представители одних зодиакальных созвездий столкнутся с трудностями в начале года, другие – летом, ну а третьи – в преддверие 2022 года. Если вы хотите знать, какой худший месяц вашего знака Зодиака в 2021 году и почему, читайте дальше.

Тяжёлый месяц 2021 года для каждого знака Зодиака

Овен. Июль станет для вас одним из сложных месяцев. Особенно его начало. Возможны конфликтные ситуации с родными и близкими, неприятности на работе и финансовые трудности. Однако, если вы постараетесь держать свои эмоции под контролем, то всё нормализуется. И уже к середине июля сможете вздохнуть с облегчением. Телец. В июне всё пойдёт наперекосяк, особенно в профессиональной жизни. Стресс будет с каждым днём только увеличиваться, и вам будет сложно принимать правильные решения. Возможны сложности в общении с противоположным полом. Появится желание всё бросить и убежать куда глаза глядят. Но делать этого не стоит. Надо следовать поставленной цели, несмотря ни на какие преграды. Близнецы. Ноябрь – месяц, когда вам будет очень сложно сориентироваться, где хорошо, а где – плохо. Кажется, всё идёт не так, как надо. У вас даже возникнет чувство, не против ли вас звёзды. На самом деле всё намного проще – вам нужно слушать свой внутренний голос. Он точно не обманет. Благодаря ему всё начнёт складываться очень хорошо. Особенно в любовном плане. Рак. Независимо от того, состоите ли вы в отношениях или же одиноки, всё равно в сентябре столкнётесь с недопониманием с любимым человеком. Вам не стоит забывать о плюсах открытого общения. Когда вы начнёте разговаривать со второй половинкой, тогда и сможете понять, где были допущены ошибки, которые тяжело исправить, а где – мелкие промахи, на которые даже не стоит обращать внимание. Лев. В октябре ваше терпение будет истощено до последней капли, поэтому вы открыто станете говорить всё, что думаете, выражая своё недовольство, часто используя грубые и оскорбительные слова. Зато благодаря вашему такому поведению вы сможете выяснить, кто друг, а кто – враг, так как с вами останутся только самые верные и близкие люди. Дева. В течение мая все планы начнут рушиться, как карточный домик. Вы будете разочарованы отсутствием прогресса в делах личного и делового характера. Вам придётся отменить отпуск и интересную поездку, которую вы так ждали, по независящим от вас причинам, что тоже внесёт свою лепту и натолкнёт на печальные мысли. Но нужно взять волю в кулак – всё скоро придёт в норму. Весы. В сентябре вас накроют финансовые проблемы – штрафы на работе, повышение цен на коммунальные услуги и продукты, непредвиденные расходы на нужды семьи и т.п. Выбраться из них будет сложно, но возможно, если, во-первых, сократить свои траты, во-вторых, попросить должников вернуть взятое в долг, а также задуматься о своём деле. У вас всё получится! Скорпион. Хотя декабрь для вас всегда был месяцем хороших новостей и праздничных хлопот, которые вы так любите, в 2021 году вас ждёт сплошная драма – в отношениях с начальством, коллективом, друзьями и родными. Но самым большим ударом в последний месяц года станет измена второй половинки. Оправиться от этого будет нелегко, но вы сможете, тем более впереди уже маячат новые романтические отношения. Стрелец. В мае вы столкнётесь с выбором между работой и любовью. В конце весны вы сможете наконец-то стабилизировать своё пошатнувшееся финансовое положение, но для этого придётся много трудиться и меньше времени проводить с любимым человеком. С другой же стороны, выбрав работу, вы можете потерять близкого. Каково правильное решение, никто не знает. Просто доверьтесь своей интуиции. Она не обманет. Козерог. В феврале ваши расходы выйдут из-под контроля, что сильно вас расстроит. К тому же, вы позволите себе залезть в кредит, что не самым лучшим образом отразится на настроении. Вы решите поиграть в молчанку с родными и друзьями, что приведёт к ссорам и недопониманию. Чтобы этот клубок негатива перестал расти, рекомендуется не паниковать: всё скоро нормализуется. Водолей. Независимо от того, были ли вы в отношениях или же только начали встречаться, конец года 2021 будет непростым в личном плане. Партнёр предложит поставить ваш союз на паузу, которая, возможно, станет началом конца. Если же вы всё-таки приложите некоторые усилия для сохранения отношений, то всё ещё можно исправить. Но подумайте, хотите ли вы этого. Рыбы. В сентябре всё пойдёт не так, вы даже потеряете счёт своим промахам. Каждый день вы будете ловить себя на мысли, что ошибок допущено много, а времени исправлять вовсе нет. Изменить данное положение сможет только верный друг или же преданный соратник. Постарайтесь их не потерять.

Теперь вы знаете худший месяц вашего знака зодиака в 2021 году и почему он таковым является, а значит, сможете предупредить неприятности.