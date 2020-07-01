Наступление каждого нового года – время мечтаний, планов, прогнозов. Все ждут приятных сюрпризов от звезд, главное – не упустить шанс. Гороскоп в помощь! Астрологи уже назвали 4 знака Зодиака, которым повезет в любви в 2021 году. Флирт без обязательств. Головокружительный роман. Благополучный брак. Посмотрим, кому не миновать бурных страстей.

Готовьтесь, счастливчики, звезды благосклонны к вашим делам сердечным.

Без права на одиночество! 4 знака Зодиака, которым повезет в любви в 2021 году

Телец

Разбег от легкой интрижки до полноценного супружества быстр и незаметен. И пусть дела у подопечных Венеры пойдут не так успешно, как раньше, вокруг появится столько претендентов на роль второй половинки, что можно выбирать. Звезды будут особенно благосклонны к брошенным и разведенным Тельцам, даруя им 100% возможность красивого длительного романа и нового брака.

Лучшая эмоциональная и физическая совместимость с Девой, Козерогом, Стрельцом.

Новое знакомство с Раком или Рыбой во второй половине года возможно перерастет в большую любовь.

Сложные отношения, наполненные конфликтами и взаимной ревностью, - со Львом и Водолеем.

Телец отлично поладит с представителями своего же знака, а также с Близнецами и Весами. Последние, правда, много времени посвятят бизнесу, но и о личной жизни не забудут.

Рак

Период равнодушия к чувствам сменит эпоха романтизма. В 2021 году дом любви широко распахивает двери для эмоциональных протеже Луны. У них не возникнет проблем с поиском интересного партнера, отношения порадуют гармонией и взаимопониманием. Многие вспомнят о былых сердечных привязанностях и возобновят старые связи.

В 2021 году с Раком лучше остальных поладят Скорпион и Рыбы. Страсть захлестнет обоих буйным пламенем.

Надежным партнером окажется солидный Козерог и заслуживающий доверия Телец.

Сложно будет поладить с независимым и нетерпимым к чужим слабостям Овном.

Лев

Гордым представителям солнечного знака Зодиака 2021 год сулит невероятный успех в любви. Тех, кто уже состоит в отношениях, ждет свадьба. Одинокие Львы встретят свою судьбу. Все 12 месяцев эмоции будут бушевать в режиме non stop. А осенью влюбленные определят дату бракосочетания.

Астрологи пророчат Льву полную гармонию с Овном, Близнецами, Весами и Стрельцом.

А вот с Тельцом и Скорпионом найти взаимопонимание не удастся.

Весы

И вновь Венера заботится о личном счастье своих подопечных. В 2021 году Весов ждет активная общественная жизнь, в процессе которой появится много перспективных знакомств. Наиболее благоприятные периоды: март-май, июль-сентябрь. И не рассчитывайте на легкий флирт, вас ждет бурный роман.

С наибольшей вероятностью второй половинкой окажется Водолей или Близнецы.

Неплохо сложатся отношения с Овном, который, скорее всего, предложит устраивающую обоих любовь-партнерство.

Связь со Львом и Стрельцом чревата материальными разногласиями, а Дева, по мнению Весов, слишком скучна.

Не огорчайтесь, если не попали в список знаков Зодиака, которым повезет в любви в 2021 году. Во-первых, счастливчикам нужны партнеры. Во-вторых, не все зависит от гороскопа: чем больше вы хотите настоящих чувств, тем вероятнее они таки возникнут.