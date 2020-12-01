Самое важное в гороскопе на 2021 год: COVID-19 и лучшие советы для знаков Зодиака
Мы знаем, что 2020 год стал годом испытаний, невзгод и неоднозначности во всём мире – пандемия COVID-19, унесшая тысячи жизней по всему миру, землетрясения, ураганы и т.п. Тем не менее, не стоит терять надежду, что всё будет хорошо. Наступающий 2021 год будет полон приятных сюрпризов для большинства знаков Зодиака: деловые предложения, любовь, финансовый рост и прекрасное здоровье! Только, чтобы год принёс хорошее, нужно научиться контролировать свои эмоции, не переутомляться и сохранять добрые отношения с окружающими. Как это сделать? Помогут в этом нижеперечисленные советы.
Главное в гороскопе на 2021 год: COVID-19 и советы звёзд для знаков Зодиака
- Овен. Этому знаку нужно проявить свою природную рискованность, так как затеянная игра принесёт отличный результат. Возможно некоторое недопонимание с окружающими, однако всё можно исправить, если пересмотреть своё отношение к близким. Они желают только добра. Не стоит вкладывать большие деньги, даже если бизнес предложения и покажутся привлекательными. Следует приложить все силы, чтобы удержать то, что существует, иначе придётся волноваться. Белая жизненная полоса начнётся в апреле-мае.
- Телец. Этот знак может попасть под влияние члена семьи или коллеги, что негативно скажется на его жизни. Главное, в этой ситуации не проявлять агрессии – такая реакция принесёт неудачу, сдержанность же, напротив, поможет справиться со всеми невзгодами. Улучшение наступит в октябре. Единственное, что невозможно будет исправить – это большие финансовые потери, поэтому их желательно предупредить. Не надо инвестировать деньги в сомнительные предприятия, даже если они и кажутся перспективными.
- Близнецы. Недоразумения и неприятности ожидаются в вопросах юридического характера. Есть вероятность имущественных потерь, поэтому надо избегать крупных вложений. Перед тем, как куда-то вкладывать финансы, надо советоваться с родными. Немаловажен и контроль эмоций в общении с семьёй – недопонимание может привести к разрыву даже давнего союза.
- Рак. Этот знак станет спасателем для других, однако не стоит сильно этим увлекаться – есть вероятность, что некоторые, воспользовавшись добротой Раков, решат переложить решение всех своих проблем на их плечи. В такой ситуации лучше сконцентрироваться на работе. Ракам следует ограничить свои расходы на предметы роскоши до июля 2021 года – можно оказаться на мели. Важные дела тоже следует перенести на лето.
- Лев. Будут поступать заманчивые финансовые предложения, но от них пока следует отказаться. Желательно сохранить свои планы на будущее, касающиеся бизнеса, в тайне. Не нужно вступать в новые партнёрские отношения до ноября. До осени нужно избегать споров с родственниками и вторыми половинками – чревато сложностями в отношениях. Ожидаются небольшие проблемы со здоровьем. Нужно избегать травматичных видов спорта.
- Дева. До февраля не стоит принимать важные решения, притом как в личной жизни, так и в профессиональной. Не нужно делать крупные покупки, следует сохранить свои деньги как можно дольше. Рекомендуется планирование рождения ребёнка. Малыш поможет возродить даже угасшие чувства. Нежелательно ввязываться в какие-либо юридические вопросы. Если же это невозможно, надо потянуть время.
- Весы. Это год испытаний. Карьера и общая ситуация будут висеть на волоске. Потребуется приложить некоторые усилия, чтобы изменить всё к лучшему. Появятся новые идеи, которые и улучшат экономический статус Весов. Нужно быть осторожным при принятии любых важных решений. Лучше посоветоваться со своими доброжелателями. Рекомендуется позаботиться о здоровье, особенно избегать смены климата.
- Скорпион. Появится ощущение, что накопленное богатство и ресурсы уменьшаются. Но на самом деле это не так. Просто повысятся расходы, но и доходы тоже возрастут. Однако Скорпионы всё равно начнут экономить и печалиться. Здоровье может стать одной из главных проблем, в первую очередь из-за болей в теле и ногах. Необходима консультация врача. Май 2021 года - лучшее время для начинания любого нового предприятия, поездки за границу и смены работы.
- Стрелец. В этом году Стрельцам предстоят тяжёлые времена. Они столкнутся с нестабильностью в профессиональной жизни, экономическими потрясениями в заработках. В основном это коснётся бизнесменов. Прибыль и сбережения уменьшатся. Всё это принесёт душевные муки и ухудшение здоровья. Не следует принимать внезапные и странные решения без самоанализа и переоценки. Если проявить терпение до мая 2021 года, ситуация стабилизируется.
- Козерог. Нужно держаться своей нынешней работы, если нет возможности переехать за границу. Следует проявлять осторожность со своими коллегами и бизнес партнёрами. Надо избегать принятия каких-либо серьёзных инвестиционных решений до мая 2022 года. В случае каких-либо проблем со здоровьем лучше отдохнуть и успокоиться, чем принимать сильнодействующие лекарства.
- Водолей. Будет ощущение общей вялости вплоть до сентября 2021 года. Повышение по службе и рост заработка маловероятны, но работу менять не рекомендуется. Нужно постараться приумножить свои сбережения и не использовать накопленные в этом году ресурсы. Не планировать длительные поездки. Есть вероятность проблем со здоровьем. Нужно чаще общаться с родителями и старшими братьями и сёстрами. Если в прошлом были разногласия, начать с ними диалог.
- Рыбы. Можно получить краткосрочную выгоду от приобретённой собственности. Но покупать голую землю не рекомендуется. Приобретение машины рекомендуется отложить до августа 2021 года. Возможны кражи и серьёзные травмы. До марта желательно спланировать свою жизнь таким образом, чтобы как можно больше времени проводить с семьёй. После уже можно подумать и о работе или же создании собственного бизнеса.
Согласно астрологическим предсказаниям, 2021 год будет непростым, но его можно сделать лучше, если следовать советам, приведённым выше.
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