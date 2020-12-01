Самое важное в гороскопе на 2021 год: COVID-19 и лучшие советы для знаков Зодиака

Мы знаем, что 2020 год стал годом испытаний, невзгод и неоднозначности во всём мире – пандемия COVID-19, унесшая тысячи жизней по всему миру, землетрясения, ураганы и т.п. Тем не менее, не стоит терять надежду, что всё будет хорошо. Наступающий 2021 год будет полон приятных сюрпризов для большинства знаков Зодиака: деловые предложения, любовь, финансовый рост и прекрасное здоровье! Только, чтобы год принёс хорошее, нужно научиться контролировать свои эмоции, не переутомляться и сохранять добрые отношения с окружающими. Как это сделать? Помогут в этом нижеперечисленные советы.

Главное в гороскопе на 2021 год: COVID-19 и советы звёзд для знаков Зодиака

Овен. Этому знаку нужно проявить свою природную рискованность, так как затеянная игра принесёт отличный результат. Возможно некоторое недопонимание с окружающими, однако всё можно исправить, если пересмотреть своё отношение к близким. Они желают только добра. Не стоит вкладывать большие деньги, даже если бизнес предложения и покажутся привлекательными. Следует приложить все силы, чтобы удержать то, что существует, иначе придётся волноваться. Белая жизненная полоса начнётся в апреле-мае. Телец. Этот знак может попасть под влияние члена семьи или коллеги, что негативно скажется на его жизни. Главное, в этой ситуации не проявлять агрессии – такая реакция принесёт неудачу, сдержанность же, напротив, поможет справиться со всеми невзгодами. Улучшение наступит в октябре. Единственное, что невозможно будет исправить – это большие финансовые потери, поэтому их желательно предупредить. Не надо инвестировать деньги в сомнительные предприятия, даже если они и кажутся перспективными. Близнецы. Недоразумения и неприятности ожидаются в вопросах юридического характера. Есть вероятность имущественных потерь, поэтому надо избегать крупных вложений. Перед тем, как куда-то вкладывать финансы, надо советоваться с родными. Немаловажен и контроль эмоций в общении с семьёй – недопонимание может привести к разрыву даже давнего союза. Рак. Этот знак станет спасателем для других, однако не стоит сильно этим увлекаться – есть вероятность, что некоторые, воспользовавшись добротой Раков, решат переложить решение всех своих проблем на их плечи. В такой ситуации лучше сконцентрироваться на работе. Ракам следует ограничить свои расходы на предметы роскоши до июля 2021 года – можно оказаться на мели. Важные дела тоже следует перенести на лето. Лев. Будут поступать заманчивые финансовые предложения, но от них пока следует отказаться. Желательно сохранить свои планы на будущее, касающиеся бизнеса, в тайне. Не нужно вступать в новые партнёрские отношения до ноября. До осени нужно избегать споров с родственниками и вторыми половинками – чревато сложностями в отношениях. Ожидаются небольшие проблемы со здоровьем. Нужно избегать травматичных видов спорта. Дева. До февраля не стоит принимать важные решения, притом как в личной жизни, так и в профессиональной. Не нужно делать крупные покупки, следует сохранить свои деньги как можно дольше. Рекомендуется планирование рождения ребёнка. Малыш поможет возродить даже угасшие чувства. Нежелательно ввязываться в какие-либо юридические вопросы. Если же это невозможно, надо потянуть время. Весы. Это год испытаний. Карьера и общая ситуация будут висеть на волоске. Потребуется приложить некоторые усилия, чтобы изменить всё к лучшему. Появятся новые идеи, которые и улучшат экономический статус Весов. Нужно быть осторожным при принятии любых важных решений. Лучше посоветоваться со своими доброжелателями. Рекомендуется позаботиться о здоровье, особенно избегать смены климата. Скорпион. Появится ощущение, что накопленное богатство и ресурсы уменьшаются. Но на самом деле это не так. Просто повысятся расходы, но и доходы тоже возрастут. Однако Скорпионы всё равно начнут экономить и печалиться. Здоровье может стать одной из главных проблем, в первую очередь из-за болей в теле и ногах. Необходима консультация врача. Май 2021 года - лучшее время для начинания любого нового предприятия, поездки за границу и смены работы. Стрелец. В этом году Стрельцам предстоят тяжёлые времена. Они столкнутся с нестабильностью в профессиональной жизни, экономическими потрясениями в заработках. В основном это коснётся бизнесменов. Прибыль и сбережения уменьшатся. Всё это принесёт душевные муки и ухудшение здоровья. Не следует принимать внезапные и странные решения без самоанализа и переоценки. Если проявить терпение до мая 2021 года, ситуация стабилизируется. Козерог. Нужно держаться своей нынешней работы, если нет возможности переехать за границу. Следует проявлять осторожность со своими коллегами и бизнес партнёрами. Надо избегать принятия каких-либо серьёзных инвестиционных решений до мая 2022 года. В случае каких-либо проблем со здоровьем лучше отдохнуть и успокоиться, чем принимать сильнодействующие лекарства. Водолей. Будет ощущение общей вялости вплоть до сентября 2021 года. Повышение по службе и рост заработка маловероятны, но работу менять не рекомендуется. Нужно постараться приумножить свои сбережения и не использовать накопленные в этом году ресурсы. Не планировать длительные поездки. Есть вероятность проблем со здоровьем. Нужно чаще общаться с родителями и старшими братьями и сёстрами. Если в прошлом были разногласия, начать с ними диалог. Рыбы. Можно получить краткосрочную выгоду от приобретённой собственности. Но покупать голую землю не рекомендуется. Приобретение машины рекомендуется отложить до августа 2021 года. Возможны кражи и серьёзные травмы. До марта желательно спланировать свою жизнь таким образом, чтобы как можно больше времени проводить с семьёй. После уже можно подумать и о работе или же создании собственного бизнеса.

Согласно астрологическим предсказаниям, 2021 год будет непростым, но его можно сделать лучше, если следовать советам, приведённым выше.