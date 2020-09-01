Справедливость?! Нет, звёзды о ней не слышали. Небесные покровители случайно выбирают любимчиков и одаривают их по собственному разумению. Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж или расстанутся в 2021 году. Браки 100% будут счастливыми. Но не огорчайтесь, если вам пророчат расставание. Как правило, это просто очередной шаг к семейной гармонии, которая обязательно наступит в недалёком будущем.

Свадьба 2021: знаки Зодиака, которые вступят в брак в этом году

Астрологи назвали счастливчиков: Телец, Близнецы, Скорпион, Рыбы. За какие заслуги они оказались в фаворе у звёзд, никто не признаётся. Но небесные покровители сулят этим 4 знакам большую чистую любовь и благополучный брак.

1. Телец

Рождённых под покровительством Венеры ждёт в целом успешный год, а романтика и бурная страсть выйдут на первое место. Те, кто ещё не нашёл свою половинку, с большой вероятностью познакомятся с ней в начале апреля. Времени до осени хватит, чтобы приглядеться и понять – это судьба. Марш Мендельсона заиграет раньше, чем вы надеялись. Так что собирайте деньги на банкет и готовьте пригласительные.

2. Близнецы

Расслабиться и рефлексировать не получится. Вашей судьбой обеспокоен проказник Амур, и он не успокоится, пока не создаст счастливую пару. Готовьтесь к множеству перспективных знакомств и интересных событий. Что самое интересное, равнодушные к прелестям семейной жизни Близнецы изменят отношение: традиции, взаимное уважение и любовь к детям станут для них как никогда важными.

3. Скорпион

Пришло время попрощаться с холостяцкой жизнью. Скорпионы, которые ранее нашли пару, узаконят отношения в июне или в начале осени. Свадьба будет мегашикарной и продуманной до мелочей. Впрочем, как и всё, что делают представители этого знака. Одиноким Скорпионам не придётся долго томиться в поисках счастья. Звёзды приготовили им сюрприз: неожиданную судьбоносную встречу. Не прозевайте шанс!

4. Рыбы

Новые встречи – вряд ли, ждите развития старых знакомств. Ах-ах, сколько романтики! Партнёры покорят любимых Рыбок вниманием, нежностью и сделают наконец заветное предложение. Вы просто не сможете отказаться. Не бойтесь, звёзды контролируют ситуацию и это 100% будет счастливый союз.

Разрыв или развод: знаки Зодиака, которые расстанутся в 2021 году

Вечная любовь – привилегия избранных. Не все выдерживают испытание бытом, особенно после затишья в первой буре страстей.

5. Весы

Сложное, напряжённое в чувственном плане время подготовили звёзды Весам. Вторая половинка испытывает на прочность ваше терпение. От взаимопонимания не останется и следа. Уже в конце весны придётся решить: мучиться дальше или расстаться. Независимо от того, какой выбор вы сделаете, в будущем это пойдёт вам на пользу.

Итак, среди 5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж или расстанутся в 2021 году, аж четверо счастливчиков. Это те – у кого наверняка в любви будет полный ажур. Остальным не стоит отчаиваться. Лучше покажите звёздам, насколько вы круты, самостоятельно устроив успешную личную жизнь.