5 знаков Зодиака, которые предадут вас в 2021 году

Хочется верить, что 2021 год принесёт только хорошее, однако не стоит забывать, что наша жизнь полна таких неприятных сюрпризов, как разочарование, обман и предательство близких людей, которым слепо верил и доверял даже самое сокровенное. От кого же стоит ждать такого подвоха, подскажет гороскоп.

Вот знаки Зодиака, которые предадут вас в 2021 году

Овен. Этот знак относится к одному из самых эмоциональных и нестабильных знаков Зодиака, но при этом он обладает большим интеллектом, позволяющим просчитывать всё наперёд, поэтому с этим стратегом нужно быть осторожным в 2021 году. Овен сделает вид, что полностью на вашей стороне, поэтому вы и начнёте ему искренне доверять, но на самом деле он станет поступать так, как считает нужным, возможно, подставив вас. И, даже если вы его укорите по этому поводу, ему не станет стыдно, потому что ему безразличны ваши обиды и разочарования. Близнецы. Нужно быть осторожным с этим знаком, стараясь не рассказывать ему сокровенное. Гордый, тщеславный ипохондрик, каковым является рождённый под этим знаком человек, постарается воспользоваться вашими слабостями и ошибками, о которых вы ему поведали в минуты откровенности, чтобы выделиться на вашем фоне, показав вас не в самом лучшем свете. Близнецы не станут заботиться о ваших чувствах, так как они просто не привыкли думать о ком-то, кроме себя. Поэтому, чтобы не разочаровываться, лучше – не очаровываться. Лев. Возможно, вас даже это и не удивит, что в этот список попали уроженцы данного знака Зодиака. Зная, на что готов Лев, чтобы выделиться и привлечь к себе внимание, можно быть уверенным, что он наплевательски отнесётся к вашим обидам по отношению к нему. Он считает, что может позволить себе любое действие, так как ему всё простительно. Ведь он король, а значит ему можно всё. Предавать, лгать и использовать окружающих ради собственной выгоды. Скорпион. Этот знак Зодиака не привык идти на компромиссы даже ради близких людей. Поэтому со Скорпионом нужно быть очень аккуратным в общении – соглашаться со всеми его словами и поступками, а также стараться не рассказывать о себе много личного. С ним лучше общаться поверхностно, но при этом делать вид, что вы лучшие друзья, иначе предательства со стороны представителей этого созвездия не избежать. К тому же, со Скорпионами не рекомендуется слишком близко сходиться и тем, кто любит поговорить о других, иначе вся услышанная информация будет направлена и против рассказчика, и против тех, о ком был рассказ. Рыбы. Этот знак считает себя самым лучшим на свете, поэтому и общество выбирает для себя высшее. Рыбы часто используют сильного и обеспеченного человека для того, чтобы улучшить свою жизнь, а недостойного их внимания используют в качестве слуги, исполняющего все их прихоти и грязную работу. Именно это желание быть самым-самым и позволяет Рыбам искать лучших и отвергать, по их мнению, худших, предавая даже верных друзей и любимых людей. Также с Рыбами нужно постоянно взвешивать каждое сказанное слово – они могут рассказать лишнего окружающим, если не смогут найти интересных тем для разговора, выставляющих их в выгодном свете.

Будьте готовы к тому, что 5 знаков Зодиака, которые предадут вас в 2021 году, сразу могут показаться добрыми, отзывчивыми людьми. Им захочется открыть свою душу. Но делать этого ни в коем случае не стоит. Держите их на расстоянии.