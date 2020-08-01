ТОП-4: Самые доверчивые женщины по знаку Зодиака, которых легко обмануть

Доверять окружающим нужно, однако делать это надо с умом, так как слишком наивных людей очень легко провести. Поэтому и не стоит верить всему, что говорят знакомые, по телевизору, в интернете. Важно проявлять здравомыслие, даже если отчаянно хочется поверить сказанной информации. Однако есть девушки, которых не учит жизнь, и они всё равно продолжают наивно доверять всему, что видят и слышат. Вот они самые доверчивые женщины Зодиака, которых так легко обмануть.

4 доверчивые женщины по знаку Зодиака

1. Весы. Самые доверчивые девушки родились под этим зодиакальным созвездием, поэтому их так легко провести. Они слепо верят в то, что их окружают только чистые, добрые и искренние люди, поэтому так часто и попадают впросак. Весы настолько потрясающе наивные девушки, что этим пользуются все, кому не лень, поэтому им часто садятся на шею окружающие и пытаются извлечь из них выгоду. Самое обидное, что их доверчивостью обычно пользуются близкие, которым Весы слепо верят.

Совет Весам. Нужно повышать самооценку и постараться не давать себя в обиду. Особенно близким людям, среди них очень много манипуляторов.

2. Рыбы. У представительниц этого знака Зодиака хорошо развита интуиция, которую они редко когда слушают, поэтому и попадаются в сети лжецов и манипуляторов. К тому же, Рыбы – природные идеалисты, они всегда видят в окружающих только позитив, поэтому нередко бывают слепы. Их очень легко обмануть, ведь они никогда не делают выводов, каждый раз наступая на те же грабли даже с теми людьми, которые не единожды лгали и будут так поступать и дальше.

Совет Рыбам. Нужно доверять своему внутреннему голосу, а также обращать внимание на язык тела окружающих – мимика, жесты и тон голоса помогут раскусить лжеца.

3. Рак. Этот знак доверяет не всем и не всегда. А только когда перед ней любимый человек, а также в сложные жизненные моменты – грандиозный скандал, болезнь близкого или его смерть, переезд, а также расставание со второй половинкой. Рак начинает верить всему, что ей говорят, притом даже словам тех, к кому они ранее относились с осторожностью. Особенно, если эти люди делают вид, что сочувствуют или же подбадривают, ведь девушки этого знака сами поступили точно так же, поэтому наивно думают, что и окружающие настолько же честны и добры. Однако такая открытость обычно заканчивается тем, что Раков используют или вовсе подставляют.

Совет Ракам. В тяжёлой эмоциональной ситуации нужно постараться окружать себя только людьми, проверенными временем и которым можно всецело доверять. Также следует запомнить важное правило – любимого человека нужно обязательно познакомить с верным другом, к мнению которого непременно прислушаться.

4. Скорпион. Представительницы прекрасного пола, рождённые под этим знаком, считают себя очень умными, а также верят в свою супер-интуицию, которая их иногда обманывает, из-за чего Скорпионы начинают доверять лживым, меркантильным людям, отталкивая порядочных. Часто эти девушки недооценивают чужой интеллект, думая, что их сообразительность и ум никогда не подведут, но именно эта самонадеянность и приводит Скорпионов к допущению больших ошибок, особенно это касается любовных отношений. Этот знак просто не может поверить, что ими могут воспользоваться, притворяясь в своих чувствах.

Совет Скорпионам. Не стоит думать, что вокруг настолько наивные и глупые люди, что каждого можно обвести вокруг пальца. Обязательно надо проявлять осторожность в общении с противоположным полом, среди них много альфонсов.

Безусловно, не только эти 4 доверчивые женщины по знаку Зодиака могут попасть в сети лжецов и манипуляторов, но именно им нужно быть особенно осторожными с окружающими. Мир жесток и опасен.