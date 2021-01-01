Этот знак Зодиака с наибольшей вероятностью станет генеральным директором!
Господа карьеристы, эта статья для вас. Давайте посмотрим, достижение каких профессиональных высот заложено в гороскопе. Астрологи чётко определили знак Зодиака, который с наибольшей вероятностью станет генеральным директором. Основа их утверждений – набор личностных качеств, подаренных звёздами, и данные статистического анализа компании UK Domain.
Гороскоп и карьера – рейтинг по знаку Зодиака
Исследователи изучили даты рождения 125 менеджеров высшего звена ведущих компаний США и Великобритании. Та-дам! Первое место в списке принадлежит Козерогам. Учитывая дотошность, целеустремлённость и трудолюбие представителей десятого по счёту знака Зодиака, этот факт не удивляет. Смотрим полное распределение.
Козерог – 22.
Весы – 13.
Близнецы – 13.
Дева -10.
Телец -10.
Лев – 10.
Рыбы – 9.
Рак – 9.
Водолей – 9.
Скорпион – 8.
Стрелец – 6.
Овен – 6.
Кроме того, представители UK Domain выяснили, что люди, рождённые под знаком Козерога и Льва, с наибольшей вероятностью занимают должности вице-президента или выше. Весы и Близнецы чаще ограничиваются руководством небольшими отделами.
Наибольшее количество нулей украшает гонорары Девы, Овна и Скорпиона.
Водолей, Рак, Рыбы, как правило, полностью удовлетворены существующим положением дел и не хотят кардинальных изменений в карьере.
Профессии и отрасли, подходящие разным знакам Зодиака
Ещё одна полезная подсказка для тех, кто не может определиться с предпочтениями. Информация особенно пригодится при выборе учебного заведения.
- Овен – рекреация и гостиничный бизнес, высшее образование, строительство, инженерия, муниципальное и государственное управление, информационные технологии.
- Телец - юриспруденция, ландшафтный дизайн, искусство / архитектура, животноводство, маркетинг / связи с общественностью.
- Близнецы - социальное направление, приготовление пищи, туризм, продажи, правоохранительные органы, пожарная безопасность.
- Рак – сельское хозяйство, среднее и техническое образование, здравоохранение, редактирование / языкознание, инженерия.
- Лев – лёгкая промышленность, строительное дело, онлайн-бизнес, работа с детьми, недвижимость.
- Дева - журналистика, образование, социальное направление, модная индустрия, продажи.
- Весы - инженерия, эксплуатация машин, здравоохранение, искусство / дизайн / архитектура, финансы, страхование.
- Скорпион - наука, адвокатура / судейство, гостиничный и туристический бизнес, управление машинами.
- Стрелец - информационные технологии, редактирование / языкознание, аналитика, социальная работа, образование.
- Козерог - инженерия, продажи, общественное питание, внутренняя безопасность, менеджмент.
- Водолей - продажи, педагогика, литература, научно-исследовательское направление, красота и уход.
- Рыбы – финансы, торговля, муниципальное и государственное управление, следственное дело, творческие профессии.
Вот такие любопытные подсказки иногда выдают астрологи. А вы верите, что именно Козерог с наибольшей вероятностью становится генеральным директором? Пишите, кто по гороскопу ваш руководитель, составим собственный рейтинг.
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