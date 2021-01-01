Этот знак Зодиака с наибольшей вероятностью станет генеральным директором!

Господа карьеристы, эта статья для вас. Давайте посмотрим, достижение каких профессиональных высот заложено в гороскопе. Астрологи чётко определили знак Зодиака, который с наибольшей вероятностью станет генеральным директором. Основа их утверждений – набор личностных качеств, подаренных звёздами, и данные статистического анализа компании UK Domain.

Гороскоп и карьера – рейтинг по знаку Зодиака

Исследователи изучили даты рождения 125 менеджеров высшего звена ведущих компаний США и Великобритании. Та-дам! Первое место в списке принадлежит Козерогам. Учитывая дотошность, целеустремлённость и трудолюбие представителей десятого по счёту знака Зодиака, этот факт не удивляет. Смотрим полное распределение.

Козерог – 22.

Весы – 13.

Близнецы – 13.

Дева -10.

Телец -10.

Лев – 10.

Рыбы – 9.

Рак – 9.

Водолей – 9.

Скорпион – 8.

Стрелец – 6.

Овен – 6.

Кроме того, представители UK Domain выяснили, что люди, рождённые под знаком Козерога и Льва, с наибольшей вероятностью занимают должности вице-президента или выше. Весы и Близнецы чаще ограничиваются руководством небольшими отделами.

Наибольшее количество нулей украшает гонорары Девы, Овна и Скорпиона.

Водолей, Рак, Рыбы, как правило, полностью удовлетворены существующим положением дел и не хотят кардинальных изменений в карьере.

Профессии и отрасли, подходящие разным знакам Зодиака

Ещё одна полезная подсказка для тех, кто не может определиться с предпочтениями. Информация особенно пригодится при выборе учебного заведения.

Овен – рекреация и гостиничный бизнес, высшее образование, строительство, инженерия, муниципальное и государственное управление, информационные технологии.

– рекреация и гостиничный бизнес, высшее образование, строительство, инженерия, муниципальное и государственное управление, информационные технологии. Телец - юриспруденция, ландшафтный дизайн, искусство / архитектура, животноводство, маркетинг / связи с общественностью.

- юриспруденция, ландшафтный дизайн, искусство / архитектура, животноводство, маркетинг / связи с общественностью. Близнецы - социальное направление, приготовление пищи, туризм, продажи, правоохранительные органы, пожарная безопасность.

- социальное направление, приготовление пищи, туризм, продажи, правоохранительные органы, пожарная безопасность. Рак – сельское хозяйство, среднее и техническое образование, здравоохранение, редактирование / языкознание, инженерия.

– сельское хозяйство, среднее и техническое образование, здравоохранение, редактирование / языкознание, инженерия. Лев – лёгкая промышленность, строительное дело, онлайн-бизнес, работа с детьми, недвижимость.

– лёгкая промышленность, строительное дело, онлайн-бизнес, работа с детьми, недвижимость. Дева - журналистика, образование, социальное направление, модная индустрия, продажи.

- журналистика, образование, социальное направление, модная индустрия, продажи. Весы - инженерия, эксплуатация машин, здравоохранение, искусство / дизайн / архитектура, финансы, страхование.

- инженерия, эксплуатация машин, здравоохранение, искусство / дизайн / архитектура, финансы, страхование. Скорпион - наука, адвокатура / судейство, гостиничный и туристический бизнес, управление машинами.

- наука, адвокатура / судейство, гостиничный и туристический бизнес, управление машинами. Стрелец - информационные технологии, редактирование / языкознание, аналитика, социальная работа, образование.

- информационные технологии, редактирование / языкознание, аналитика, социальная работа, образование. Козерог - инженерия, продажи, общественное питание, внутренняя безопасность, менеджмент.

- инженерия, продажи, общественное питание, внутренняя безопасность, менеджмент. Водолей - продажи, педагогика, литература, научно-исследовательское направление, красота и уход.

- продажи, педагогика, литература, научно-исследовательское направление, красота и уход. Рыбы – финансы, торговля, муниципальное и государственное управление, следственное дело, творческие профессии.

Вот такие любопытные подсказки иногда выдают астрологи. А вы верите, что именно Козерог с наибольшей вероятностью становится генеральным директором? Пишите, кто по гороскопу ваш руководитель, составим собственный рейтинг.