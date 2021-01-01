Жестокая правда о любви для каждого знака Зодиака

Почему так трудно любить? Можно долго и пространно разглагольствовать по этому поводу, по уши завязнув в философских размышлениях. Но, согласитесь, так себе вариант! Хотите конкретики? У нас есть она. Предлагаем подробности об отрицательных особенностях характера, которые не связаны с воспитанием и образом жизни, а достались нам по гороскопу.

Подсказки астрологов. Жестокая правда о любви по знакам Зодиака

Овен

Огненные натуры постоянно требуют эмоциональной подпитки. Они не могут долго находится в состоянии покоя и умиротворения. Чем сильнее буря страстей, тем комфортнее Овну. Романтические неожиданности, скандалы, жаркие приключения – включайте фантазию. Только так можно добиться гармонии в паре с темпераментным рогатиком.

Телец

Собственники и ревнивцы. Тельца бесит, когда посторонние уделяют внимание или делают комплименты его второй половинке. Он (или она) – номер один, неповторимый и единственный. Идеальный вариант развития отношений: запереть своё сокровище под замок и никому-никому даже не показывать.

Близнецы

Слишком много флиртуют с совершенно посторонними людьми. Фавориты Меркурия просто не могут по-другому. Чем сложнее объект, тем больше увлекаются Близнецы, действуя буквально на грани фола. До физической измены дело, как правило, не доходит, но постоянные провокации партнёра не радуют, а откровенно утомляют.

Рак

Репутация самого угрюмого знака Зодиака абсолютно заслуженная. Обиженный или расстроенный Рак вместо того, чтобы обсудить проблему, замолкает и прячется. Прекрасно понимает неправильность такого решения, но поступает именно так. С этим сложно бороться, вскрыть панцирь помогает только бесконечное терпение и любовь.

Лев

Независимые и гордые фавориты Солнца трепетно берегут личное пространство. Если чувствуют, что партнёр вторгается на их территорию и становится навязчивым, не боясь обидеть сообщают об этом. Ещё одна проблема – упрямство. Переубедить в чём-либо Льва – фантастически сложная задача.

Дева

Перфекционисты и трудоголики. Вы спросите, разве это плохо? В отношениях – да! Во-первых, нужно соответствовать завышенным требованиям партнёра-Девы. Во-вторых, приходится ждать счастливого момента, когда в плотном расписании вдруг появится минутка для любви и развлечений.

Весы

Любят делать всех счастливыми, получая от процесса истинное удовольствие. Весы – воплощение гармонии и покоя, поэтому, даже в ущерб себе, не привыкли подводить других. Если ваша половинка родилась под этим знаком Зодиака, привыкайте к мысли, что интересы чужих людей могут быть выше, чем стабильность в отношениях.

Скорпион

Привыкли контролировать абсолютно все аспекты жизни. Не терпят самостоятельности в чувствах. Скорпион – главный в отношениях: только так, и никак иначе. Импульсивны и настойчивы. В меру ревнивы. Всё делают до противного правильно. Идеальная пара для подкаблучника.

Стрелец

Обладатели специфического чувства юмора. Приверженцы злых шуток. Мастера непоследовательных поступков. Если твой близкий друг – Стрелец, слоган «понять и простить» превращается в жизненный девиз.

Козерог

Консерваторы. Карьеристы. Ставят завышенную планку и себе, и партнёру. Настолько заняты профессиональной деятельностью, что на романтику не хватает времени. И даже в те редкие минуты, которые Козерог решил посвятить любимому человеку, может сорваться и удрать на работу.

Водолей

Не терпят даже намёка покушения на свою драгоценную независимость. Имеют привычку, забыв обо всех, увлечься непонятно чем в компании неизвестно с кем. И не приведи господь в этом упрекнуть Водолея. Несмотря на справедливость претензий, скандал неминуем. Вплоть до полного разрыва отношений.

Рыбы

Добрые и щедрые подопечные Нептуна периодически страдают приступами жадности. Экономят не только деньги, но и эмоции. Обычно это происходит на фоне общего переутомления. Партнёра шокирует не столько сам факт скупердяйства, сколько неожиданность.

Да, у каждого знака Зодиака свои тараканы, но с ними можно ужиться. Ведь существуют же по-настоящему счастливые пары. А знание личностных особенностей, соответствующих гороскопу партнёра, пригодится и поможет стабилизировать отношения.

