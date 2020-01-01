4 знака Зодиака, которым часто не везёт в любви

Как вы думаете, почему вам не везёт в любви? Возможно, причина в том, что вы родились не под тем знаком Зодиака? По мнению астрологов, на все аспекты жизни оказывают огромное влияние звёзды, и любовь не исключение. Поэтому, если у вас не получается построить крепкие любовные отношения, то есть вероятность, что в этом виновато ваше зодиакальное созвездие.

Знаки Зодиака, которым часто не везёт в любви

1. Близнецы. Они имеют неоднозначный характер, от которого часто страдают и сами. Дело в том, что Близнецы привыкли всё контролировать. Поэтому, как только в их жизни появляется любимый человек, они тут же пытаются держать его под строгим наблюдением, контролируя каждый его шаг. Именно эта черта характера и мешает построить Близнецам крепкие любовные отношения.

Астрологи рекомендуют начать с себя, и понемногу избавляться от плохой черты – контроля за близкими. Ведь любовь строится на доверии и взаимопонимании.

2. Скорпион. Люди, рождённые под этим знаком, обладают волевым и эгоистичным характером, поэтому часто доминируют над своей второй половинкой. По этой причине часто они одиноки и несчастны в любви, так как терпеть постоянное давление в отношениях могут не многие.

Астрологи рекомендуют быть снисходительнее к промахам других, а второй половинке давать больше свободы. Только так можно избежать вечного одиночества.

3. Водолей. Этот знак - большой везунчик по жизни. Исключение составляют только любовные отношения. Водолеи по своей природе свободолюбы, не терпят каких-либо ущемлений. Любовь же строится на взаимных уступках. Ко всему прочему, у этого знака есть такая черта, как идеализация людей. Из-за этого он часто разочаровывается в своём партнёре.

Астрологи рекомендуют быть более терпимыми к другим людям и стараться не придумывать окружающим несуществующие качества, чтобы потом не расстраиваться.

4. Рыбы. Они настолько чувствительны, что часто это качество перерастает в наивность. Рыбы превращают свои любовные отношения в полосу препятствий, так как любое действие, слово партнёра пропускают через себя и обязательно переживают из-за сказанного или сделанного.

Астрологи рекомендуют для налаживания любовных отношений Рыбам не строить иллюзий по жизни, тогда и партнёр, возможно, не покажется таким жестоким и безразличным.

Стоит ли меняться ради того, чтобы влюбить в себя человека, дело, конечно, каждого. Но не факт, что ломка своего характера поможет решить любовные проблемы, скорее, наоборот, это может спровоцировать эмоциональные срывы. Лучше найти золотую середину , оставаться самим собой, но при этом прислушаться к вышеприведённым советам астрологов.